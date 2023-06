Selon les médias saoudiens, Karim Benzema a déjà trouvé son nouveau club après son départ du Real Madrid

Le Ballon d'Or français Karim Benzema va signer avec le club saoudien Al-Ittihad en provenance du Real Madrid, rapporte dimanche la chaîne de télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya. "Le club d'Al-Ittihad a conclu un accord officiel avec l'attaquant français pour rejoindre ses rangs dans un contrat qui s'étend sur deux saisons", précise Al-Ekhbariya. Selon la chaîne, le président du club et son adjoint se trouvent à Madrid "pour signer officiellement" avec le buteur un contrat "record".

14 saisons au Real Madrid

Le Real a annoncé à la mi-journée le départ de son capitaine de 35 ans, qui, précise le club, va "mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club". Benzema qui a passé 14 saisons au Real Madrid devrait donc rejoindre l'autre ex-star du club espagnol, Cristiano Ronaldo, dans le championnat de la richissime monarchie pétrolière du Golfe. Arrivé en 2009 à Madrid en provenance de Lyon, l'attaquant français a remporté avec le Real 25 titres dont cinq Ligue des champions.

Son dernier sacre européen, en 2022, lui a ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998. Depuis mardi, la presse espagnole évoquait une offre d'Al-Ittihad à l'attaquant français. Basé dans la ville côtière de Jeddah, au bord de la mer Rouge, Al-Ittihad a été sacré champion d'Arabie saoudite cette saison devant Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo.

Messi aussi ?

Premier exportateur de pétrole brut au monde, l'Arabie saoudite mise de plus en plus sur le sport pour diversifier son économie et s'offrir une meilleure image internationale, ternie par des accusations récurrentes de violations des droits humains. Cristiano Ronaldo s'est engagé fin décembre pour deux ans et demi avec Al-Nassr pour un contrat dont le montant atteindrait, selon des informations non confirmées, 400 millions de dollars.

Selon plusieurs médias, le septuple Ballon d'Or et champion du monde argentin Lionel Messi, dont le départ du PSG a été officialisé samedi, a lui aussi reçu une offre faramineuse de l'ordre de 400 millions d'euros par an pour débarquer à son tour dans le royaume.