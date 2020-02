Rugby : Shaun Edwards, l’Anglais qui fait gagner le XV de France

Le pari semble déjà gagnant. Avec son crâne rasé, son front plissé et ses petits yeux qui ne cessent de fixer les joueurs, Shaun Edwards fait au premier abord un peu peur. Mais cet Anglais, qui est arrivé dans le staff de l'équipe de France de rugby en novembre 2019 pour entraîner la défense, s'est parfaitement intégré dans le XV de France.

>> A LIRE AUSSI - Mohamed Haouas, de la prison au XV de France

"Il est fait pour la compétition"

Certes, cet homme de l'ombre des Bleus a encore du mal à parler la langue, mais sur le terrain, il sait se faire comprendre. Il multiplie les consignes, les séances vidéos et les briefings : les joueurs sont ravis. Le manager général de l'équipe de France, Raphaël Ibañez, l'est aussi. "C'est le cœur qui parle quand j'évoque Shaun", affirme-t-il. "C'est quelqu'un qui est fait pour la compétition, qui est hyper précis et qui manifestement plaît déjà aux joueurs. Il est heureux d'être là et ce n'est que le début".

Après la victoire du XV de France face à l'Angleterre (24-17) dimanche, les Français reçoivent les Italiens ce week-end à Saint-Denis. "Shaun Edwards est fabriqué pour ce match", poursuit Raphaël Ibañez au micro d'Europe 1. Le principal intéressé, lui, affirme être heureux en France. "Il y a plus de soleil qu'en Angleterre", concède Shaun Edwards avec humour.

Un humour British bien présent puisque lorsque l'ancien membre du staff du Pays de Galles affirme que les Français "sont bons, qu'ils progressent énormément et qu'ils sont disciplinés", il ajoute un petit bémol. "Sauf lorsqu'il s'agit de donner des coups de coudes." Une référence au quart de finale de la Coupe du monde 2019 qui avait opposé la France au Pays de Galles et où le deuxième ligne Vahaamahina s'était fait expulser pour un violent geste d'anti-jeu.