Mohamed Haouas, de la prison au XV de France

A 25 ans seulement, Mohamed Haouas a déjà vécu deux vies. Passé de la prison à l'ovalie, il est le nouveau venu dans le XV de France, nommé titulaire par Fabien Galthié. Pour sa première sélection en Bleu, Mohamed Haouas jouera dimanche contre l'Angleterre lors du premier match de la France dans le Tournoi des Six Nations. Il occupe le poste de pilier droit au sein de l'effectif du Montpellier Hérault rugby.

Sauvé par le club de rugby montpelliérain

L'histoire de Mohamed Haouas, c'est l'histoire d'une rédemption. Il y a six ans, il est arrêté pour une série de cambriolages dans la banlieue de Montpellier. A 20 ans, bien loin des terrains de rugby, il passe quelques temps en maison d'arrêt. Le club de rugby montpelliérain l'a repéré, croit en lui, et va l'aider à s'en sortir. Dans le centre de formation, il va alors reprendre des études, un CAP carrosserie. Le jeune homme en manque de repères trouve ici un cadre, des règles, une exigence et surtout de la confiance. Avec le rugby, Haouas trouve sa voie.

Le jeune homme de 25 ans, 1,85 mètre et 127 kilos, est un joueur mobile remarqué par Fabien Galthié grâce à son opiniâtreté, son abattage et ses déplacements. Il n'en demeure pas moins impulsif et impatient. En mars 2018, il avait asséné un coup de poing à quelques minutes du coup d'envoi d'un match à son coéquipier, l'ex-Springbok Bismarck Du Plessis. A l'annonce de sa titularisation, la vidéo est d'ailleurs ressortie et a fait le tour des réseaux sociaux.

Le soutien de ses entraîneurs

Peu importe pour Fabien Galthié qui l'a choisi pour sa première composition en tant que sélectionneur du XV de France. Selon lui, son parcours chaotique est ce qui fait sa force : "Haouas a un parcours qui sort énormément de l'ordinaire, ce qui prouve qu'en sport tout est possible. On a la chance d'avoir des joueurs qui émergent avec des parcours différents, des parcours parfois plus complexes, donc il n'y a pas de raison qu'il soit traité différemment."

William Servat, l'entraîneur des avants du XV de France, n'y va pas par quatre chemins concernant Mohamed Haouas : "Le passé, je m'en fous." L'entraîneur se réjouit du rôle et de l'influence que ce dernier joue au sein de l'équipe des Bleus. "Moi, ce qui m'importe, c'est le joueur que j'ai rencontré, la personne que j'ai rencontrée. C'est un mec très respectueux, toujours à l'heure sur tous les rendez-vous. Il est rentré très vite dans le groupe : il est rigolo, les mecs aiment être avec lui et savent que c'est un mec courageux. Il est d'une écoute incroyable, il participe à tout. Après, la performance, on verra. Ce sera autre chose, on attendra d'être arrivé au match, mais c'est un plaisir d'avoir ce joueur-là."

Titulaire pour le premier match de la France lors du Tournoi des Six Nations

Mohamed Haouas est donc l'acteur inattendu de ce premier match de la France contre l'Angleterre lors du Tournoi des Six Nations, lui dont le délit doit encore être audiencé en fin d'année, lui dont le contrôle judiciaire n'a été levé qu'il y a quelques jours seulement. Dimanche, pour défier les vice-champions du monde au Stade de France, il portera un maillot floqué du numéro 3, similaire à celui qu'il porte depuis deux saisons à Montpellier.