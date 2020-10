Rugby : qui de Bernard Laporte ou Florian Grill sera élu président de la FFR ?

C'est jour de vote pour le rugby français. Les présidents des clubs amateurs de France sont en effet appelés à voter pour élire le nouveau président de la FFR : Bernard Laporte, le sortant et candidat à sa succession, est opposé à Florian Grill, au terme d'une campagne agitée, qui a vu fuser les attaques ad hominem, et émaillée de polémiques et d'affaires.

"On a besoin de sang dans les veines"

Ce qui est sûr, c'est donc que dans les deux camps, on est content que ça se termine. Il faut dire que les passes d'armes se sont multipliées ces dernières semaines, à tel point que le règlement du scrutin interdit aux candidats de parler publiquement depuis mardi minuit, histoire de ne pas relancer une énième polémique...

Pour ce qui est des propositions, Florian Grill rappelle sa priorité redresser les comptes déficitaires de la FFR et ramener du monde dans les clubs. "On a perdu, sous la mandature de Bernard Laporte, 54.000 licenciés. Sur les seules écoles de rugby, c'est une baisse de 36.000, soit 26%, un quart de licenciés en moins", souligne-t-il. "C'est la priorité du rugby français. On a besoin de sang dans les veines."

Le bilan de Bernard Laporte éclipsé par les affaires

Bernard Laporte, qui n'a pas souhaité s'exprimer, avance quant à lui son bilan des Quinze de France masculin et féminin qui ont retrouvé des couleurs, mais aussi l'instauration du vote électronique, pour impliquer les clubs dans les décisions, comme sur le choix d'un sélectionneur étranger l'an passé. Un bilan éclipsé par les nombreuses affaires qui ont émaillé son mandat et lui ont valu une garde à vue tout récemment au parquet national financier.