Rugby : plus d'un an après son dernier match, Antoine Dupont retrouve le XV de France avec beaucoup d'appétit

L'heure des retrouvailles a sonné. Antoine Dupont va retrouver ce samedi soir le Stade de France, lieu où le 27 juillet dernier, il est devenu un héros en remportant la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Face au Japon, retour au rugby à 15, mais le maillot lui est toujours bleu comme lors des Jeux.

"J'avais beaucoup d'impatience de retrouver l'équipe"

Et les repères ont vite été retrouvés, notamment à Marcoussis où il s'entraine depuis 15 jours. Antoine Dupont a désormais hâte de jouer ce match contre le Japon, comme il l'a dit en conférence de presse au micro d'Europe 1 : "J'avais beaucoup d'impatience de retrouver l'équipe, les mecs qui la composent surtout et évidemment le Stade de France avec les échéances qui arrivent. Donc très content et ça va je n'étais pas perdu, je me suis vite retrouvé".

C'est bien le retour du patron. Le demi de mêlée de 27 ans reprend son maillot numéro 9 ainsi que le brassard de capitaine du XV de France. Une évidence pour le staff des Bleus. Mais comment Antoine Dupont appréhende-t-il ce rôle de capitaine ? : "Comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, il y a pas mal de joueurs d'expérience. Les échanges sont fluides, donc j'espère que cela va continuer comme ça". Antoine Dupont rêve désormais de remporter le seul titre qui manque à son immense palmarès : la Coupe du monde en 2027.