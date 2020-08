Rugby : pourquoi Perpignan pourra accueillir 8.000 spectateurs, malgré la pandémie de Covid-19

Le club de rugby de Perpignan pourra accueillir 8.000 spectateurs pour son match de vendredi, après avoir obtenu de dépasser la jauge de 5.000 personnes sur dérogation de la préfecture des Pyrénées-Orientales, a affirmé lundi la formation de Pro D2. Quelques heures après cette annonce, François Rivière, président du club de Perpignan, s'est dit sur Europe 1 "très heureux et très reconnaissant envers les salariés du club et les supporters".

Une première dans le monde du sport

La préfecture "nous a annoncé officiellement que nous pourrons accueillir 8.000 spectateurs à Aimé Giral" pour recevoir Colomiers le 21 août, a assuré l'USAP, le club de Perpignan, sur Twitter. Il s'agit de la première dérogation accordée au monde du sport pour passer outre l'interdiction, jusqu'à fin octobre, d'accueillir plus de 5.000 personnes pour les grands rassemblements, prononcée la semaine dernière par le gouvernement.

La @Prefet66 nous a annoncé officiellement que nous pourrons accueillir 8000 spectateurs à Aimé Giral pour @ColomiersRugby - 21/08 !! Nous tenions à remercier tous les supporters présents vendredi pour leur comportement exemplaire, qui nous a permis d'obtenir cette autorisation. pic.twitter.com/Bz1nMSmFwh — USAP (@usap_officiel) August 17, 2020

Cette autorisation n'est valable que pour la rencontre face à Colomiers, programmée vendredi. Par ailleurs, pour obtenir ce type d'autorisation, il ne suffit pas de demander à pouvoir accueillir plus de spectateurs mais il faut pouvoir prouver que l'on peut les accueillir dans de bonnes conditions. L'USAP a par exemple déposé un dossier en préfecture. Masque obligatoire, sens de circulation, sièges vides entre groupes de supporters, pas plus d'une personne par groupe à la buvette... : la liste des règles à respecter est longue.

"Le résultat de beaucoup de travail"

Selon François Rivière, cette autorisation "n'est pas le résultat du hasard" mais "le résultat de beaucoup de travail depuis un mois et demi". "On a démontré aux services de l'État que nous mettions en oeuvre l'ensemble des règles qu'ils nous ont imposées. On a démontré que l'on avait un public responsable et capable de bien se comporter pendant tout un match", explique-t-il.

Le préfet des Pyrénées-Orientales est également venu en personne constater la mise en place de ce dispositif lors d'un match amical. La faible circulation du coronavirus dans le département a également joué. En football, l'OM (contre Saint-Étienne le 21 août) ou Bordeaux (face à Nantes le 22) ont vu leurs demandes refusées.