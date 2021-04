Rugby : les Bleues commencent leur Tournoi des Six Nations face au Pays de Galles

La semaine dernière, le Bleus du rugby terminait leur Tournoi des Six Nations sur une défaite face à l'Ecosse (23-27) et décrochaient la deuxième place du classement. Mais pour les amatrices et amateurs de rugby, la compétition n'est pas vraiment finie... puisque c'est désormais au tour des Bleues, les femmes, de défendre les couleurs de la France face au Pays de Galles ce samedi soir 21 heures à Vannes.

Une compétition remodelée

Il n'y aura pas cette année l'émulation d'un Tournoi des Six Nations organisé en même temps que celui des hommes. La version féminine de la compétition a été décalée en raison du Covid-19 en janvier dernier. "C'est vrai que c'est toujours quelque chose de positif et de chouette quand les différentes équipes de France jouent sur le même week-end. Ça donne une très grosse visibilité au rugby français en général", regrette quelque peu Gaëlle Hermet, la capitaine des Bleues. "Mais voilà, (cette situation) va permettre d'avoir une continuité par rapport aux garçons et aux supporters de continuer d'avoir une compétition" à regarder.

En plus d'être repoussé, le Tournoi des Six Nations féminin a également été remodelé. Il a été réduit à trois matches au lieu de cinq, avec une répartition des équipes dans deux groupes. In fine, le tableau est un peu moins ambitieux que la version originale. Malgré ces changements, Gaëlle Hermet se félicite d'avoir "la chance de pouvoir jouer". "Connaissant la situation actuelle, c'est important de le souligner", ajoute-t-elle.

À l'image de leur capitaine, les Françaises espèrent que les supporters seront au rendez-vous pour les soutenir face au Pays de Galles. Un soutien bien entendu à distance, car le match est à huis clos. Reste que les Bleues ont toutes leurs chances dans cette compétition. En 2018, les Françaises avaient remporté le Grand chelem.