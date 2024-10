Rugby : Florian Grill réélu président de la Fédération française

Florian Grill a été largement réélu à la présidence de la Fédération française de rugby, poste qu'il occupe depuis juin 2023, a annoncé samedi la FFR. Grill, qui était opposé à l'ancien international Didier Codorniou, l'a remporté avec 67,22% des voix des quelque 1.900 clubs français, et sera en poste jusqu'à l'automne 2028. Le vote électronique, débuté vendredi et achevé samedi, a mis fin à un duel tendu entre le sortant et le "Petit prince" aux 32 sélections, après un été cauchemardesque pour le rugby français, marqué par plusieurs drames et affaires judiciaires.

>> LIRE AUSSI - Antoine Dupont rafle la mise lors de la Nuit du rugby

De nombreux chantiers en cours

L'inculpation pour viol aggravé de deux joueurs du XV de France, Oscar Jegou et Hugo Auradou, la suspension de 34 semaines pour propos racistes de Melvyn Jaminet, ont pesé sur le climat de la campagne, tout comme la disparition en mer du jeune Medhi Narjissi en Afrique du Sud lors d'un stage avec l'équipe de France des U18. Contrairement à juin 2023, où l'élection s'était tenue sous la pression du calendrier avant le Mondial en France et quelques mois après l'éviction forcée du président Bernard Laporte, condamné en première instance pour corruption, Florian Grill dispose cette fois-ci d'un mandat clair, qu'il appelait de ses voeux, et d'une large majorité au comité directeur.

Il doit mener à bien les nombreux chantiers en cours : un nombre de licenciés qui patine, des finances dans le rouge, ainsi que l'encadrement des équipes de France à revoir de fond en comble. Charge à lui également de ramener l'apaisement après une fin de campagne houleuse où le ton est monté jusqu'aux dernières heures du scrutin, dont le camp Codorniou a dénoncé des "irrégularités" et "incidents techniques".