Coupe du monde de rugby : les Bleus conscients de l'enjeu du match face à l'Afrique du Sud

L'attente touche à sa fin. Le XV de France affrontera ce dimanche soir l'Afrique du Sud, un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Une rencontre très attendue par tous les fans de rugby français. Les Bleus, qui vont pouvoir compter sur le retour de leur capitaine Antoine Dupont, connaissent l'importance de cette rencontre.

"On fait ce sport pour ce genre d'émotion et d'enjeux"

"C'est un big game, c'est clair". Pour Raphaël Ibañez, le manager général de l'équipe de France, inutile de tourner autour du pot, ce quart de finale de Coupe du monde est un rendez-vous historique dans la grande légende du rugby français : "Jouer face à l'Afrique du Sud qui a gagné la compétition il y a quatre ans, au Stade de France, un match de phase finale, devant le public français, que rêver de mieux ?".

Difficile en effet de voir plus grand moment, mais les Bleus abordent cet affrontement plutôt légèrement avec beaucoup d'envies, mais sans stress, à l'image du deuxième ligne Cameron Woki. "Il y a pas mal d'excitation, on est là où on avait envie d'être et on fait ce sport pour ça, pour ce genre d'émotions, ce genre d'enjeu. On s'est pas mal resserrés avec quand même pas mal de sourires à l'entraînement et en dehors que ce soit à l'hôtel ou entre nous".

Des Bleus qui tenteront de prolonger leur incroyable série de victoires à domicile. La France en compte 18 consécutives sur ses terres, dont un succès face à ces mêmes Springboks à Marseille, en novembre dernier.