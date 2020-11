Rugby : défait en mars à Édimbourg, le XV de France retrouve l'Écosse

Le XV de France retrouve l'Écosse ce dimanche à Édimbourg dans le cadre de la Coupe d'automne des nations, huit mois après sa défaite face à cette sélection dans le Tournoi des Six Nations (28-17). Pour les Bleus, qui ont remporté leur premier match contre les Fidji sur tapis vert (28-0), ce match est aussi l'occasion de faire tourner l'effectif. Matthieu Jalibert, 22 ans, sera par exemple titulaire à l'ouverture. Le sélectionneur Fabien Galthié a souligné qu'il était important de récompenser les habituels remplaçants lors de ce match, samedi sur Europe 1.

"Le contexte est complètement différent du Tournoi"

"Débuter un match, c'est aussi quelque chose de particulier et il faut qu'ils débutent. Ils sont prêts de toute façon à débuter. Ils ont beaucoup d'envie, d'appétit. Tout ça, ça nous aide à grandir, à densifier les joueurs et tout cela est très cohérent par rapport à notre vie, notre quotidien", a expliqué le sélectionneur.

"On est venus ici il y a plusieurs mois maintenant. Le contexte est complètement différent du Tournoi. Le Tournoi est terminé. On est passés sur une autre compétition. On reste dans notre objectif d'enchaîner les performances, de gagner des matches tout simplement... Donc on reste focalisé aussi sur nous", a affirmé, quant à lui, le capitaine de l'équipe Charles Ollivon, samedi lors d'un point presse. Depuis cette défaite, "on a continué sur nos repères collectifs, on a continué à apprendre à se connaître... Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de vécu commun. On a aussi appris de ce match du mois de mars. On a bien travaillé toute la semaine. On a revu ce qui n'avait pas été et les choses positives aussi. On a à cœur vraiment tous de faire un très bon match", a ajouté le joueur tricolore.

Le XV du Chardon à la recherche d'un sixième succès de rang

De son côté, le XV du Chardon peut signer un sixième succès de rang toutes compétitions confondues, ce qu'il n'a plus réussi depuis 1990. "Nous voulons continuer sur notre lancée", a assuré l'arrière Hogg lors d'un point presse. Mais "nous sommes entièrement concentrés sur les 20 premières minutes. Si nous ne jouons pas bien durant les 20 premières minutes, la journée risque d'être longue. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons là-dessus pour l'instant", a ajouté le joueur d'Exeter, vainqueur de la Coupe d'Europe 2020 avec son club.

Le coup d'envoi sera donné à 16 h 15.