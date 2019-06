Rugby : Clermont, vainqueur de Lyon, rejoint Toulouse en finale du Top 14

Une finale de Top 14 de rêve. Toulouse et Clermont, les deux meilleures équipes de la saison régulière, s'affronteront samedi prochain au Stade de France, après la qualification des Auvergnats contre Lyon (33-13), dimanche à Bordeaux.

Clermont veut un troisième sacre

Ils ont imité les Toulousains, vainqueurs de La Rochelle la veille (20-6), pour tenter de décrocher leur troisième Bouclier de Brennus, après 2010 et 2017. Les Rouge et Noir en comptent eux dix-neuf à leur palmarès, dont quatre soulevés en battant l'ASM en finale (1994, 1999, 2001, 2008).

Une première depuis l'instauration des barrages

Cette affiche sera en partie inédite. Car si Auvergnats et Toulousains se sont déjà affrontés à quatre reprises en finale (1994, 1999, 2001, 2008), pour à chaque fois une victoire des Rouge et Noir, jamais les deux premiers de la saison régulière ne s'étaient retrouvés à ce stade de la compétition, depuis que six équipes participent à la phase finale et l'instauration des barrages en 2009-2010.