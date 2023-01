Rugby : Raphaël Ibañez loue l'action de Bernard Laporte à la FFR, malgré ses ennuis judiciaires

À neuf mois de la Coupe du monde organisée en France, le rugby, à travers deux de ses plus importantes figures, a mauvaise mine. Le président de la Fédération française Bernard Laporte a été condamné par la justice le 13 décembre 2022, aux côtés de l'homme d'affaires Mohed Altrad, pour un pacte de corruption lié notamment au parrainage du maillot de l'équipe de France. Une condamnation qui a poussé l'ancien sélectionneur du XV de France à se mettre en retrait, entraînant un référendum pour désigner un président délégué. Proposé par Bernard Laporte, Patrick Buisson sera fixé sur son sort jeudi soir, après le vote de confiance, ou non, de l'ensemble des clubs de rugby en France.

Invité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le manager général du XV de France Raphaël Ibañez a déploré le "décalage" entre la "mission sportive" des Bleus et les nouveaux ennuis judiciaires du président en retrait de la FFR. "Cela ne fait qu'illustrer parfois le décalage entre notre mission qui est sportive (…), qui n'est en aucune façon politique, et (…) tous ces mouvements au-dessus du XV de France qui sont issus de luttes de pouvoir", a-t-il affirmé. Bernard Laporte est toutefois ressorti libre de sa garde à vue en soirée mais les ennuis judiciaires de l'ancien sélectionneur pourraient continuer à le poursuivre.

Patrick Buisson face au vote

En poste depuis fin 2016, le président de la Fédération, réélu en 2020 pour un mandat de quatre ans, a été reconnu coupable de cinq des six infractions pour lesquelles il était poursuivi, dont corruption passive et trafic d’influence. Mais ce dernier a décidé de faire appel. "Je ne voudrais pas me précipiter dans un jugement hâtif (…) il y a un procès en cours (…)", a encore affirmé le manager des Bleus Raphaël Ibañez qui a toutefois tenu à souligner l'implication de son président dans le rugby tricolore. "Tout ce que nous vivons avec le XV de France, nous le devons à Bernard Laporte, président de la Fédération : la Coupe du monde en France, c'est lui", a reconnu l'ancien talonneur.

Face à ces ennuis judiciaires, Bernard Laporte a ainsi décidé de se mettre en retrait. Patrick Buisson a été proposé pour remplacer temporairement Bernard Laporte. L'ensemble des clubs du rugby français doivent donc se prononcer, via un référendum, sur sa nomination. "Je ne souhaite pas une gouvernance déstabilisée par des élections en pleine compétition sportive ou des luttes de pouvoir", a déclaré le manager des Bleus dans Europe 1 Sport, autrement dit, ce dernier apporte son soutien à Patrick Buisson.

En attendant ce résultat crucial pour redonner un peu de stabilité à la FFR, le XV de France se prépare à Capbreton dans les Landes pour le Tournoi des VI nations. Les Bleus, qui ont remporté l'année dernière leur premier Grand Chelem depuis 2010, lancent la défense de leur titre le 5 février à Rome.