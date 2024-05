Roland-Garros : parmi les favoris, difficile de dire qui succédera à Novak Djokovic

Le rendez-vous est attendu depuis des mois par les amateurs de tennis. Ce dimanche débute le tournoi de Roland Garros et dont Europe 1 est la radio officielle. Mais du côté des hommes, il est aujourd'hui bien difficile de désigner déjà qui soulèvera le trophée à la fin du tournoi, succédant ainsi à Novak Djokovic.

Si le Serbe arrive Porte d'Auteuil sans avoir disputé la moindre finale cette année, ses adversaires ne semblent pas dans un meilleur état. Il est loin le temps où les quatre Fantastiques, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray, dominaient outrageusement le tennis, laissant aux autres les miettes et peu d'espoir de briller ici, à Roland-Garros. La fin d'une époque pour le Français Gaël Monfils.

Le retour de l'incertitude à Roland-Garros ?

"Est-ce qu'on ne revient pas aussi dans un tennis beaucoup plus traditionnel ?", se questionne-t-il au micro d'Europe 1. "Les gens ont complètement oublié que le tennis n'était pas ce qu'il s'est passé pendant ces 20 dernières années", poursuit-il.

En clair, les spectateurs assistent au retour de la fameuse incertitude du sport, qui pourrait d'ailleurs sourire paradoxalement à Rafael Nadal, enfin débarrassé des blessures après deux ans de galère.

Nadal se dit prêt "à jouer contre n'importe qui"

"Physiquement, je me sens mieux. C'est la première semaine depuis mon retour que je peux courir sans retenue. Je me sens compétitif à l'entraînement. Je pourrais jouer contre n'importe qui, mais je ne me sens pas pire que les autres", a expliqué le joueur espagnol de 38 ans, lors d'une conférence de presse.

Alexander Zverev, son prochain adversaire, est prévenu : le roi Nadal et ses 14 titres à Roland Garros, ne sera pas facile à détrôner sur son terrain de prédilection.