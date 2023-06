Roland-Garros : qui sont ces ramasseurs présents sur les courts pour donner les balles aux joueurs ?

Sur les courts de Roland-Garros, il y a les joueurs, les arbitres et juges de ligne, mais aussi les ramasseurs de balles. Cachés dans les coins du terrain, sous les emblématiques géraniums du Philippe-Chatrier ou du Suzanne-Lenglen, ces jeunes âgés de 11 à 16 ans sont essentiels au bon déroulé des matches de la porte d'Auteuil. Par équipes de six, ils se relayent pour offrir aux joueurs le meilleur confort lors des matches. Mais qui sont ces fondus de tennis, qui pendant la quinzaine côtoient au plus près leurs idoles et comment sont-ils recrutés ?

Un casting sélectif

Être ramasseur de balles à Roland-Garros n'est pas donné à tout le monde. D'abord, il y a l'âge. La condition principale est d'avoir entre 11 et 16 ans. Il ne faut également pas être trop grand pour assurer la discrétion sur le court et ne pas être trop visible à la télévision. Posséder une licence de tennis dans un club est aussi obligatoire pour prétendre distribuer les balles aux joueurs. Mais tout cela ne suffit pas.

Les 280 ramasseurs de balles choisis pour participer à Roland-Garros sont sélectionnés à l'issue de plusieurs phases phase de sélection. Organisées dans différentes régions de France, celles-ci permettent aux organisateurs du tournoi de choisir les meilleurs pour la quinzaine. Adresse, endurance, esprit d'équipe... Différents critères entrent en compte pour être retenu à la fin.

Bénévolat

Les ramasseurs de balles à Roland-Garros ne sont pas payés. Ils disposent d'un statut de bénévole durant la quinzaine. Ils sont toutefois remercier avec des cadeaux comme des bons d'achat de certains sponsors du tournoi, ou encore avec des vêtements comme la tenue officielle de Roland-Garros.

Les ramasseurs de balles de la porte d'Auteuil ont une renommée à travers le monde. Considérés comme les meilleurs en la matière, certains tournois des circuits ATP et WTA n'hésitent pas à faire appel aux services des formateurs pour se former.