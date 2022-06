Roland-Garros : ce qu'il faut retenir de cette édition 2022

Voilà, c'est fini. L'édition 2022 de Roland-Garros s'est achevée dimanche par un nouveau sacre de Rafael Nadal. Le deuxième tournoi majeur de la saison a eu droit à son lot d'événements marquants. De la retraite de Jo-Wilfried Tsonga au sacre d'Iga Swiatek en passant par la terrible blessure d'Alexander Zverev, voici tout ce qu'il faut retenir de cette quinzaine parisienne.

Les vainqueurs : Nadal, comme d'habitude, Swiatek s'affirme

Pour l'Espagnol, c'est une vieille habitude. Dix-sept ans jour pour jour après son premier triomphe à Paris, Rafael Nadal a décroché un 14e trophée à Roland-Garros en surclassant le Norvégien Casper Ruud en trois petits sets. Un succès qui pourrait bien être le dernier pour le Majorquain, atteint d'un syndrome dégénératif responsable de violentes douleurs au pied. De son propre aveu, il lui est impossible de continuer à jouer si aucune solution n'est trouvée.

La retraite, Iga Swiatek en est très loin. Arrivée Porte d'Auteuil forte de cinq titres consécutifs remportés sur le circuit, la Polonaise, numéro 1 mondiale depuis le retrait d’Ashleigh Barty, a su faire fi de l’immense pression qui pesait sur ses épaules. Parfois bousculée, elle n’a jamais tremblé pendant ce tournoi qu’elle a remporté avec autorité samedi face à Cori Gauff.

Avec 35 victoires d’affilée, elle égale le record de l’icône américaine Venus Williams et confirme son statut de nouvelle reine du tennis féminin. À seulement 21 ans.

L’émotion : Tsonga et Simon tirent leur révérence

Il a fait les beaux jours du tennis tricolore pendant plus d’une décennie. Lâché par son corps en fin de match face à Casper Ruud au premier tour, Jo-Wilfried Tsonga termine la tête haute après avoir arraché un set au 8e joueur mondial. À 37 ans, il avait annoncé, quelques semaines auparavant, qu’il prendrait sa retraite après Roland-Garros. Sur le court Philippe-Chatrier, il n’a pu contenir ses larmes au moment d'achever le dernier match de sa carrière. Ovationné par le public et salué par ses pairs, le Manceau, deux fois demi-finaliste Porte d’Auteuil, tourne la page.

Merci Roland, merci monsieur tennis, je t’aime pic.twitter.com/L9O4y51rAS — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) May 26, 2022

Gilles Simon, ancien 6e joueur mondial, foulait lui aussi, pour la dernière fois, la terre battue parisienne, avant une retraite programmée pour la fin de l’année. Vainqueur notamment de l’Espagnol Pablo Carreno-Busta (18e mondial), le numéro 159 à l’ATP a dû rendre les armes au 3e tour face au Croate Marin Cilic. Un revers, accompagné, là encore, d’émouvants adieux avec le public du central.

Le match : Nadal-Djokovic, jusqu’au bout de la nuit

Comme souvent sur l'ocre parisien, ce match entre les deux monstres sacrés du tennis a tenu toutes ses promesses. Cette année, leur confrontation est intervenue en quart de finale pour une "night session" de folie. Un duel immense, à la fois intense et renversant, remporté par l’Espagnol après plus de 4 heures de jeu à, 1h16 du matin très précisément. Un spectacle grandiose qui a enchanté les couche-tard et les chanceux du court Philippe-Chatrier.

La polémique : la programmation de Nadal-Djokovic sur Prime Video

C’est le gros caillou qui s’est glissé dans la chaussure d’Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros. En programmant ce Nadal-Djokovic en soirée et donc en exclusivité sur la plateforme Prime Vidéo, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est attirée les foudres de la direction de France Télévisions, diffuseur historique du tournoi.

Pour ne pas susciter en plus l’ire des téléspectateurs, le match était proposé gratuitement sur le service d’Amazon, pour lequel il faut normalement débourser 5,99€ par mois.

L’image qui fait mal : et d'un coup, patatras pour Zverev

Alors qu'il dispute une bataille acharnée avec Rafael Nadal, le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, se tord la cheville et s’effondre sur la terre battue. La douleur lui arrache un cri de détresse, laissant peu de doutes quant à l’issue du match. Évacué du court dans un fauteuil roulant, il a offert bien malgré lui une place en finale au Majorquin et court toujours après son premier titre en Grand-Chelem.

Le bilan des Français : mitigé, mais ne pouvait pas faire mieux

Difficile d'exprimer des regrets devant la quinzaine des Tricolores. Notre tennis traverse une période creuse et en l’absence de Gaël Monfils (22e mondial), seul Ugo Humbert figurait dans le top 50. Même constat chez les filles où la mieux classée se nomme Alizé Cornet (40e). Résultat des courses, aucun Français en seconde semaine malgré quelques exploits signés Diane Parry face à Barbora Krejcikova ou encore Léolia Jeanjean contre Karolina Pliskova. Une progression par rapport à 2021 où ils n’étaient même pas présents au troisième tour, mais la confirmation qu’avec le retrait des Tsonga, Simon, Gasquet ou Monfils, c’est un grand vide qui se profile.

L’image insolite : le match Ruud-Cilic, interrompu par une militante

Nous jouons la fin du 3e set de la demi-finale entre Marin Cilic en Casper Ruud lorsqu’une femme fait irruption sur le court et s’attache au filet. Vêtue d’un tee-shirt blanc portant le message "nous n’avons plus que 1.028 jours", elle se revendique de la cause climatique.

❌ Le jeu a été interrompu !

L'arrivée d'une manifestante sur le court, qui s'est accrochée au filet, a obligé l'arbitre à fait entrer les joueurs aux vestiaires.

▶️ Le DIRECT : https://t.co/e2xPoVyClApic.twitter.com/bOEP27sFRS — francetvsport (@francetvsport) June 3, 2022

En attendant son évacuation par les forces de sécurité, les deux joueurs sont retournés au vestiaire une quinzaine de minutes avant de pouvoir reprendre le fil de la partie.