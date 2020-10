Roland-Garros : Novak Djokovic affrontera Rafael Nadal en finale

Un duel au sommet pour l'histoire. Après avoir été bousculé, le numéro un mondial Novak Djokovic est venu à bout en quatre heures du Grec Stefanos Tsitsipas en cinq set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1). Le Serbe rejoint donc l'Espagnol Rafael Nadal en finale du tournoi 2020 de Roland-Garros. A 33 ans, Djokovic a lui l'occasion de devenir le premier joueur de l'ère Open, et seulement le troisième de l'histoire, après les Australiens Rod Laver et Roy Emerson, à s'offrir au moins deux fois chacun des quatre trophées du Grand Chelem.

Tsitsipas s'est effondré dans la dernière manche

Visiblement remis de l'alerte physique (nuque et bras gauche) des quarts de finale, le N.1 mondial a semblé se diriger vers une victoire très facile contre le 6e mondial avec une balle de match à 2 sets à 0 et 5-4 sur son service. Il n'en fut rien... Car après avoir sauvé cette balle de match, c'est Tsitsipas, demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019 puis vainqueur du Masters en fin d'année, qui a aligné trois jeux de suite et remporté la troisième manche.

Le niveau est alors très nettement monté et le Grec de 22 ans a égalisé à deux sets partout en breakant sur le dernier jeu. "Après la perte du 3e set, j'étais toujours là, je pensais quand même contrôler le match. Et après la perte du 4e set, j'étais toujours là et je me sentais toujours costaud", a assuré le Serbe de 33 ans. Il a bien fait de tenir mentalement car Tsitsipas s'est effondré dans la dernière manche, cédant par trois fois son service. Peut-être une douleur en haut de la jambe gauche pour laquelle le médecin lui a donné un cachet en milieu de partie a-t-elle finalement été trop forte.

Nadal en quête d'un 13e sacre

De son côté, le numéro 2 mondial Rafael Nadal n'est plus qu'à une victoire d'un treizième sacre historique à Roland-Garros après sa qualification pour la finale aux dépens de l'Argentin Diego Schwartzman (14e) en trois sets 6-3, 6-3, 7-6 (7/0) vendredi. A 34 ans, Nadal n'est aussi plus qu'à un succès d'égaler le record de vingt trophées en Grand Chelem détenu par Roger Federer. Ce choc aura lieu dimanche à 14h15.