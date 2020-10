"C’est passé tout près" : Hugo Gaston revient sur son duel homérique face à Dominic Thiem

INTERVIEW

Il y a des défaites qui ont des allures de victoire. C'est ce qu'a vécu ce week-end le tennisman français Hugo Gaston, 20 ans, qui faisait ses armes dans le haut niveau sur le tournoi de Roland-Garros. Il a perdu dimanche en 5 sets contre le n°3 mondial, Dominic Thiem, l’un des grands favoris de la compétition. Une défaite après un match héroïque qui a fait entrer le jeune Français, jusque-là inconnu, dans le cœur des fans de tennis. "Je suis content de ce que j’ai fait, et je n’ai pas de regrets", a assuré lundi Hugo Gaston, au micro d’Europe Matin.

"J'ai su saisir ma chance. C’était un Roland-Garros un peu différent, avec de très bons joueurs. Il fallait s'adapter", commente encore le tennisman. Premier tour de force pour Hugo Gaston : s’imposer face à Stan Wawrincka. Cette victoire a placé le joueur sous le feu des projecteurs. "Si on m'avait dit que j'allais battre Wawrinka en cinq sets, et perdre contre Dominic Thiem en cinq sets, je ne l’aurais pas forcément cru", sourit le jeune Français. "C'est passé tout près contre Dominic."

Pour autant, il assure ne pas s’être laissé emporter par sa soudaine médiatisation. "J'essaye de ne pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Je prends du recul assez facilement, c'est important pour moi", explique-t-il.

Les encouragements de Dominic Thiem

Face à l’Autrichien, Hugo Gaston s’est notamment démarqué par une utilisation massive des amortis. "Je ne vais pas changer mon style de jeu parce que je suis sur le court Philippe-Chatrier", balaye-t-il. "Dominic Thiem est un très grand joueur, avec beaucoup de fair-play. […] Il m'a félicité, m'a dit de continuer et que ça allait le faire", glisse encore Hugo Gaston.

Son objectif est désormais d’entrer le plus rapidement possible dans le Top 100, dans l’espoir notamment de rejouer à Roland-Garros l’année prochaine, cette fois peut-être devant un public plus nombreux.