Roland-Garros : le court Suzanne-Lenglen, joyau de la semaine des qualifications

Europe 1 radio officielle des Internationaux de France. Le tournoi principal commence dimanche, mais le site a ouvert ses portes ce lundi pour la traditionnelle Opening Week, la semaine des qualifications en bon français. Une semaine lors de laquelle des stars sont sur le retour et des jeunes français aux dents longues vont tenter d’accéder au tableau principal avec une nouveauté cette année : des matchs sur le court Suzanne-Lenglen. Pour le plus grand plaisir des joueurs et des supporters.

"Une vraie belle réussite"

Comme un air de début de quinzaine pour ces qualifications Porte d’Auteuil. Les allées sont pleines, des files d’attente pour monter en tribunes et un court Suzanne Lenglen qui rugit déjà. Pour la première fois, le petit frère du Central accueille des matchs de qualifications. Forcément, les Français apprécient, à l'image de Quentin Halys vainqueur du Canadien Galarneau ce mardi. "C’est génial, le public était à fond, tout le monde a pris son pied. C’est une super initiative. En plus, ils ont pu jouer malgré la pluie et je pense que même en indoor le court est hyper sympa. Je pense que c’est une vraie belle réussite", apprécie le joueur français.

Oui, car c’est l’autre grande nouveauté cette année : le Suzanne Lenglen s’est offert un toit. D’ailleurs, juste après Quentin Halys, c’est la jeune Margaux Rouvroy qui en a profité, se qualifiant, malgré la pluie. Et grâce à une ambiance décuplée selon Matisse. "Il y a une super acoustique, ça fait vraiment plus salle, ambiance presque de sports collectifs où vraiment tout le monde chante, tout le monde est côte à côte. Ça résonne beaucoup mieux, tout le monde est à fond derrière les joueurs donc c’est très sympa", souligne le supporter. Un toit qui va surtout permettre de jouer tous les jours alors que cette semaine de qualification s’annonce pluvieuse sur la terre battue parisienne.