Roland-Garros : Kristina Mladenovic éliminée dès le premier tour

Nouvelle désillusion pour le tennis français. Comme Gaël Monfils la veille, Kristina Mladenovic a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros, suite à sa défaite mardi contre l'Allemande Laura Siegemund (7-5, 6-3). La Française a pourtant longtemps fait la course en tête, menant 5-1 dans le premier set. Mais "Kiki" est complètement sortie de son match après une grossière erreur d'arbitrage qui l'a empêchée, à tort, de remporter le gain de la première manche. Sauf que l'arbitre n'a pas vu que la balle avait rebondi deux fois dans le camp de Siegemund après un superbe amorti de la Française...

Kristina Mladenovic perd le point alors que la balle avait doublé ! Sur le ralenti, cela parait flagrant mais l'arbitre donne le point à Laura Siegemund #RolandGarros



Mladenovic (66e mondiale) a ensuite perdu six jeux consécutifs, pour finalement perdre 7-5 en un peu moins d'une heure et 20 minutes de jeu. Laura Siegemund (44e mondiale) en a profité et a poursuivi sur sa lancée pour remporter avec autorité le deuxième set (6-3) et le match en un peu plus de deux heures.

Une nouvelle déception après un US Open cauchemardesque

Ce scénario ressemble terriblement à celui du dernier US Open, lorsque Kristina Mladenovic menait 6-1, 5-1 au deuxième tour contre la Russe Varvara Gracheva. Mais malgré quatre balles de match à 5-2, elle s'était inclinée 1-6, 7-6, 6-0. A New York, après son naufrage sur le court, Mladenovic avait complètement craqué psychologiquement, et avoué à quel point la bulle sanitaire lui pesait, surtout qu'elle avait été placée sous surveillance renforcée après avoir été déclarée cas contact de Benoît Paire. Ce dernier avait été lui-même exclu du tournoi pour un contrôle positif au coronavirus avant le début de la compétition.

Confinée dans sa chambre d'hôtel sans possibilité d'en sortir alors même qu'elle n'a jamais été testée positive, Mladenovic avait ensuite été empêchée de sortir de sa chambre pour disputer le tournoi de double avec sa coéquipière et amie Timea Babos. Elle avait quitté l'hôtel et les Etats-Unis qu'une fois passé le délai de confinement imposé par les autorités sanitaires du comté de Nassau, dans lequel se trouve New York.