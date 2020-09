Roland-Garros : Monfils éliminé d’entrée, Nadal et Serena Williams qualifiés

Le Français le mieux classé à l’ATP est déjà éliminé de Roland-Garros. Gaël Monfils, actuel 9e mondial, a été battu d’entrée par le Kazakh Bublik en quatre sets (6-4, 7-5, 3-6, 6-3), lundi porte d’Auteuil. La "Monf", en perte totale de confiance depuis plusieurs semaines, n’avait plus été éliminé au premier tour de Roland-Garros depuis 2005.

Les favoris engagés ce lundi n’ont, au contraire, pas tremblé. Le tenant du titre Rafael Nadal a facilement écarté le Biélorusse Gerasimov au premier tour, en trois sets et à peine plus de 2 heures de jeu (6-4, 6-4, 6-2). Dominic Thiem, finaliste de la dernière édition et récent vainqueur de l’US Open, n’est pas tombé dans le piège du Croate Marin Cilic (vainqueur lui aussi de l’US Open, en 2014), en s’imposant en trois sets (6-4, 6-3, 6-3). Serena Williams a de son côté souffert lors de son premier set contre sa compatriote Kristie Ahn, avant de dérouler dans la seconde manche (7-6, 6-0).

Grande première pour Hugo Gaston, Moutet battu après un combat de 6h

Toujours du côté des Français, le jeune Hugo Gaston, 20 ans, a décroché sa première victoire dans un Grand Chelem en battant son compatriote Maxime Janvier (7-6[5], 6-4, 6-3). Pierre-Hugues Herbert, 78e mondial, n'a eu aucun mal à se défaire de l'Américain Michael Mmoh, 177e mondial (6-3, 6-2, 6-3) et défiera au prochain tour l'Allemand Alexander Zverev, finaliste du dernier US Open.

Corentin Moutet a lui subi une cruelle défaite face à l’Italien Lorenzo Giustino, après un incroyable marathon de plus de 6 heures (0-6, 7-6[7], 7-6[3], 2-6, 18-16). Le Français, qui a servi pour le match dans la manche décisive, peut nourrir de gros regrets.