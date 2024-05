Roland-Garros : ce deuxième tour sera-t-il le dernier match de Richard Gasquet à la Porte d'Auteuil ?

À 37 ans et pour sa 20ᵉ participation à Roland-Garros, "Richie" a fait chavirer le court Suzanne-Lenglen, dimanche, pour son entrée en lice. Une victoire autoritaire, trois sets à rien, contre le Croate Coric, qui lui offre ce deuxième tour de roi face à Yannick Sinner, numéro 2 mondial et dernier vainqueur de l'Open d'Australie.

"J'espère que ça va être une fête pour moi"

"Il est bien favori, il n'y a pas de doute à ça. Mais l'an passé, je l'ai joué deux fois, on a fait deux super matches, j'avais très très bien joué. J'espère que ça va être une fête pour moi. C'est fabuleux de me retrouver encore ici, sur le Central, contre Sinner, c'est exceptionnel", confie Richard Gasquet. Redescendu à la 124ᵉ place mondiale, il le sait, la fin approche, mais à l'image de son rival de toujours, Rafael Nadal, il refuse de se projeter sur son dernier tournoi.

Et malgré ses résultats en dents de scie, Richard Gasquet continue d'inspirer les plus jeunes comme Hugo Gaston, son partenaire en double : "J'ai vibré. J'étais comme un fan. Richard, je le regarde à la télé depuis que je suis tout petit. Voir ce qu'il fait à son âge, sur ce terrain, avec ce public, c'est juste dingue, ça donne des frissons. Je suis très très content pour lui parce que c'est un mec incroyable et je serai avec lui à fond".

Tout comme le tennis français qui compte sur ses meilleurs vieux pour relever la tête après ce début de quinzaine difficile.