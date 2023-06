Roland-Garros : avant la grande finale hommes entre Ruud et Djokovic, comment le court est-il préparé ?

C'est la fin de la quinzaine de Roland-Garros. La finale hommes, à suivre en direct sur Europe 1, radio officielle, aura lieu ce dimanche après-midi, et verra s'affronter Casper Ruud et Novak Djokovic. Le Norvégien, numéro quatre mondial contre le Serbe, qui pourrait, en cas de victoire, être le seul joueur à inscrire 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Pour ce match potentiellement historique, la qualité de la terre battue doit plus que jamais être irréprochable.

Rendre la terre battue impeccable

Sur le court Philippe-Chatrier, Philippe Vaillant, le responsable des courts de Roland Garros, est déjà à l'œuvre avec ses équipes depuis 6h30 ce dimanche matin pour rendre la terre battue impeccable avant la finale de l'après-midi. "Chaque matin, les équipes sont chargées de remettre cette surface en pleine activité, donc elle doit être parfaite dès les premiers coups de raquette. On essaie d'avoir le même court pour la finale que celui qu'on a eu pour les demies, les quarts, les premiers tours. Quoi qu'il arrive, on essaye de garder une homogénéité sur toute la longueur du tournoi."

Et pour y arriver, c'est le même procédé tous les matins, à chaque remise en état. "Du balayage pour éliminer toute la brique pilée de surface qui est souillée. On gratte toute la surface de façon à éliminer d'éventuels faux rebonds qui seraient créés suite aux glissades et aux appuis des joueurs. Ensuite, on épand à nouveau une couche d'une nouvelle brique pilée et puis on arrose. Tous les matins, c'est le même rituel", détaille-t-il.

"Une fierté de voir les joueurs exprimer leur art"

Pour Philippe Vaillant, c'est un honneur de voir tous ces grands champions sur sa terre battue. "C'est une fierté de voir ces joueurs pouvoir exprimer leur art de cette manière-là sur les courts. C'est tout à fait exaltant que de les voir sur notre terre pouvoir réaliser ces exploits", sourit-il.

Le court est maintenant quasiment prêt à accueillir les finalistes. Il ne reste plus qu'à savoir si la pluie sera de la partie. Réponse dans quelques heures.