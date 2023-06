Roland-Garros 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la finale entre Djokovic et Ruud ?

Novak Djokovic va-t-il parvenir à décrocher le 23e Grand Chelem de sa carrière à l'issue de la finale à Roland-Garros et ainsi devenir le joueur le plus titré de l'histoire dans les tournois majeurs. Pour cela, un dernier obstacle se dresse sur la route du Serbe : le Norvégien Casper Ruud, finaliste malheureux l'an passé. Vainqueur expéditif de l'Allemand Alexander Zverev en demi-finale, ce dernier espère de son côté remporter son premier Grand Chelem

La finale du tableau principal hommes débutera à 15 heures sur le court Philippe-Chatrier. 15.000 personnes sont attendus dans les tribunes pour assister à ce choc entre le numéro 3 mondial et le 4e joueur au classement ATP. Radio partenaire du tournoi, Europe 1 vous fera suivre cette rencontre en fil rouge. Dans la soirée, un débrief de la finale mais aussi de cette édition 2023 de Roland-Garros sera à vivre en direct et en intégralité dans l'émission Europe 1 Sport à partir de 20 heures.

Finale hommes Roland-Garros 2023 Novak Djokovic - Casper Ruud Début du match : 15 heures Court Philippe-Chatrier

Sur quelle(s) chaîne(s) TV regarder la finale ?

L'opposition entre Novak Djokovic et Casper Ruud sera à vivre en direct sur la chaîne du service public France 2. Amazon Prime co-diffusera également ce match. Il faut pour cela avoir un compte de streaming chez le géant américain et d'être abonné. Europe 1 vous fera également vivre l'événement au plus près. Une analyse autour de consultants comme Cédric Pioline sera à écouter en direct le soir dans Europe 1 Sport à partir de 20 heures.