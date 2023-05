Roland-Garros 2023 : Fiona Ferro et Lucas Pouille, les deux Français qualifiés pour le tour principal

Les tableaux principaux de Roland-Garros 2023 sont désormais connus. Les qualifications se sont achevées ce vendredi en fin de journée porte d'Auteuil. Sur 29 représentants tricolores au départ, seuls deux ont réussi à les franchir : Lucas Pouille et Fiona Ferro. Deux athlètes qui tentent de retrouver leur niveau après avoir été marqués par la vie. Le Nordiste avait effectivement raconté dans les colonnes du journal L'Équipe être tombé en dépression. Quant à Fiona Ferro, elle accuse son ancien entraîneur de viol.

Fiona Ferro, première Française à se qualifier depuis 17 ans

Et c'est bien le prénom de la native de Libramont-Chevigny, en Belgique, qui a été scandé par le public du court 14 vendredi. Fiona Ferro est devenue la première Française depuis 17 ans à franchir les qualifications de Roland-Garros, de quoi afficher un large sourire à la sortie du court. "C'est toujours bien quand on est les dernières à rester, c'est un peu comme quand on commence un tournoi et qu'à la fin, il n'y a plus personne parce que c'est la finale et on n'est plus que deux. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est une satisfaction", souligne-t-elle au micro d'Europe 1.

Cette qualification pour le tableau final de Roland-Garros est "un peu une renaissance", explique aussi celle qui a déposé plainte l’an dernier pour viols contre son ancien entraîneur et qui tente de retrouver son niveau d’antan. Dans les tribunes, pour assister à sa qualification, il y avait Lucas Pouille. Comme Fiona Ferro, le Nordiste, ex-top 10, est tombé dans les profondeurs du classements. Il tente de remonter la pente : "J'essaie de profiter au maximum et de ne pas avoir toujours une pensée sur la suite, sur les conséquences, sur ce que va m'amener ce tournoi en termes de points, d'argent... J'essaie de profiter du moment et de kiffer un peu, c'est important".

Lucas Pouille et Fiona Ferro rejoignent leurs 23 compatriotes qui étaient déjà assurés de jouer le premier tour de Roland-Garros à partir de ce dimanche.