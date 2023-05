Roland-Garros 2023 : découvrez les adversaires des Français pour le 1er tour

Le tirage au sort du premier tour de Roland-Garros 2023 a été effectué ce jeudi après-midi. Les Français connaissent ainsi leurs adversaires respectifs. Quatre duels franco-français (trois chez les messieurs et un chez les dames) seront au programme à partir de dimanche. L'ensemble des matches seront à vivre en fil rouge tout au long de la journée sur Europe 1. Un débrief sera disponible chaque soir de la quinzaine dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1). Adrian Mannarino (47e mondial) et Ugo Humbert (38e) s'affronteront d'entrée, tout comme Arthur Cazaux (193e) et Corentin Moutet (61e), ainsi que Richard Gasquet (50e) et Arthur Rinderknech (78e). Dans le tableau féminin, ce sont Océane Dodin (121e) et Selena Janicijevic (188e) qui seront opposées d'entrée.

Des Top 15 pour les Français

Trois Français, opposés d'entrée à des joueurs du Top 15 mondial, ont par ailleurs peu de chances de survivre à ce premier tour : Alexandre Müller (100e) opposé à l'Italien Jannik Sinner (8e), huitième de finaliste l'an passé, Constant Lestienne (69e) face au Russe Karen Khachanov (11e), huitième de finaliste également en 2022, et Benoît Paire (149e) qui affrontera le Britannique Cameron Norrie (14e). En outre, Gaël Monfils (386e) aura un premier tour compliqué face à l'Argentin Sebastian Baez (44e) et Caroline Garcia (5e), en manque de confiance, fera son entrée en lice contre la Chinoise Xiyu Wang (62e).

La tâche s'annonce aussi compliquée pour Arthur Fils (112e) devant l'Argentin Alejandro Davidovich (34e). Au total, 27 Tricolores (18 chez les messieurs et 9 chez les dames) sont engagés dans les tableaux principaux du Majeur parisien. Ils peuvent être rejoints par six autres (3 chez les hommes, 3 chez les femmes) qui jouent le troisième tour des qualifications.

1er tour de Roland-Garros : Chez les hommes Benoît Paire (149e) - Cameron Norrie (GBR/14e) Hugo Grenier (122e, invité) - Marton Fucsovics (HUN/80e) Luca van Assche (79e) - Marco Cecchinato (ITA/73e) Arthur Fils (112e, invité) - Alejandro Davidovich (ESP/34e) Constant Lestienne (69e) - Karen Khachanov (RUS/11e) Adrian Mannarino (47e) - Ugo Humbert (38e) Arthur Cazaux (193e, invité) - Corentin Moutet (61e) Gaël Monfils (386e) - Sebastian Baez (ARG/44e) Giovanni Mpetshi-Perricard (233e, invité) - Qualifié Benjamin Bonzi (65e) - Thiago Monteiro (BRA/96e) Richard Gasquet (50e) - Arthur Rinderknech (78e) Alexandre Müller (100e) - Jannik Sinner (ITA/8e) Grégoire Barrère (55e) - Emil Ruusuvuori (FIN/43e) Hugo Gaston (108e, invité) - Alex Molcan (SVK/83e) Quentin Halys (87e) - Guido Pela (ARG/421e) Encore engagés en qualifications : Geoffrey Blancaneaux (161e), Laurent Lokoli (198e) et Lucas Pouille (670e)

Tirage favorable du côté des Françaises

Les Françaises ont hérité d'un premier tour plutôt favorable. Caroline Garcia, numéro 1 française, affrontera la Chinoise Xiyu Wang, 62e au classement WTA, une joueuse qu'elle n'a jamais joué auparavant. Alizé Cornet jouera contre l'Italienne Camila Giorgi (36e) mondiale, une joueuse qu'elle n'a plus battu depuis 2014. Invitée par les organisateurs, Diane Parry aura fort à faire contre l'Ukrainienne Anhelina Kilinia, 25e mondiale à la WTA.