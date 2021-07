Roberto Mancini après la victoire de l'Italie à l'Euro : "Ces garçons ont été formidables"

Roberto Mancini a ressuscité l'Italie au-delà de toutes les espérances. Sous la houlette de son sélectionneur, la Squadra Azzurra a remporté l'Euro en battant l'Angleterre en finale (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2), chez elle à Wembley. Une performance exceptionnelle, à peine trois ans après le traumatisme de l'absence de l'Italie au Mondial 2018. "Je ne sais pas quoi dire, ces garçons ont été formidables. Nous avons été courageux, vraiment courageux", s'est félicité l'ancien coach de l'Inter Milan et de Manchester City, interrogé sur la chaîne Rai1 après la rencontre.

"On a encaissé ce but rapidement, cela nous a mis en difficulté, mais après on a dominé la rencontre. Ce (dimanche) soir nous sommes heureux, c'est important pour tout le monde, pour tous les supporters. J'espère qu'ils font la fête (en Italie)", a poursuivi Roberto Mancini.

"Merci à notre grand entraîneur, notre grande équipe, notre grand pays"

Leonardo Bonucci, le défenseur central qui a inscrit le but de l'égalisation, est lui aussi revenu sur cette renaissance italienne. "C'est incroyable, quand je repense à là où on a commencé (non qualifié pour le Mondial 2018)... Quand on est au fond du trou, on voit comment les grands hommes retrouvent des forces. Je veux dire merci à notre grand entraîneur, notre grande équipe, notre grand pays. On est plein de joie et de bonheur", a déclaré le joueur de la Juventus Turin sur beIN Sports.

Son compère de toujours en défense centrale, Giorgio Chiellini, a lui aussi partagé sa joie au micro de la Rai. "Nous avons mérité notre victoire, nous avions senti en nous retrouvant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air. C'est une émotion incroyable, nous la savourons parce qu'elle est magnifique. Après ce triomphe nous voulons faire la fête (lundi) avec tous les Italiens, qui le méritent bien", a déclaré le capitaine de la Nazionale.