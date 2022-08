Football : favoris, outsiders, nouveau format...Ce qu'il faut savoir avant la reprise de la Ligue 1

Voilà de quoi ravir les amoureux du ballon rond. Ce vendredi 5 août marque le grand retour de la Ligue 1, le championnat de France de football. Une saison 2022/2023 qui s'annonce inédite mais qui devrait encore voir le Paris Saint-Germain triompher.

Avec un nouvel entraîneur, Christophe Galtier, un nouveau directeur sportif, Luis Campos, des recrues jeunes et prometteuses, à l'image du Portugais Vitinha et son trio de stars Mbappé, Messi, Neymar, le PSG, qui s'appuie sur un nouvel état d'esprit plus exigeant et modeste, devrait écraser la concurrence et remporter un 11e titre de champion, un record absolu.

Derrière, c'est l'embouteillage pour les places d'honneur. L'Olympique Lyonnais semble toutefois promis au podium avec son nouveau propriétaire, le riche Américain John Textor, sans coupe d'Europe à jouer mais avec le retour d'anciens cadres comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Quatre relégations, une saison coupée en deux

La situation est plus complexe en revanche pour l'Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des champions, mais très inquiétant lors des matches de préparation. La situation est déjà explosive à l'OM où les joueurs peinent à digérer les méthodes rugueuses du nouveau coach Igor Tudor. Pour le reste des places européennes, Monaco, Rennes et Nice semblent se détacher.

Cette saison pas comme les autres sera coupée en deux par la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Elle proposera également des matches le week-end du 1er janvier, fait courant en Angleterre mais inédit en France. Enfin, quatre équipes descendront en Ligue 2 afin de préparer la réforme des championnats qui aboutira à une Ligue 1 à 18 clubs au lieu de 20. Ajaccio, Auxerre, Toulouse ou encore Clermont devront sans doute cravacher pour se maintenir dans cette élite.