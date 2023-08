«Quoicoubeh» : Guy Roux enflamme les réseaux sociaux avec une vidéo diffusée sur X

La première fois qu'il s'est assis sur le banc de l'AJ Auxerre, le général De Gaulle était président de la République. Entraîneur mythique du club bourguignon entre 1961 et 2005, Guy Roux ne se trouve jamais bien loin de son club de toujours. Âgé de 84 ans, c'est même lui qui est à l'origine du compte TikTok du club, comme on peut le découvrir dans une vidéo postée par l'AJA sur X (ex-Twitter).

Une séquence pleine d'humour qui n'a pas manqué de faire réagir. On y voit Guy Roux assis sur le banc d'un terrain du centre d'entrainement de l'AJ Auxerre avec un smartphone dans les mains. Le vidéaste lui demande alors : "Qu'est-ce que vous faites ?" "Je crée le compte TikTok de l'AJA", répond l'ancien technicien.

Depuis le temps que Guy nous le demandait, on a fini par craquer : l’@AJA débarque sur @tiktok_France ! Et croyez nous, ça va envoyer !



Un smartphone tenu à l'envers

Son interlocuteur fait alors mine de ne pas comprendre et le relance "Quoi ?", demande-t-il. Moment choisi par Guy Roux pour se fendre d'une expression que l'on imagine davantage dans la bouche d'un lycéen : "Quoicoubeh". Une expression qui fait fureur chez les adolescents et qui s'inscrit dans une tendance née sur TikTok. Le principe est simple : il s'agit de baragouiner une phrase incompréhensible pour forcer son interlocuteur à dire "Quoi" et le piéger en répondant "Quoicoubeh".

Ce terme, sans signification particulière, prête logiquement à sourire lorsqu'il est utilisé par une personne d'un certain âge, a fortiori par Guy Roux, au regard de la notoriété et de tout ce qu'il représente chez les amoureux du football. Les observateurs les plus attentifs auront également remarqué que l'ancien entraîneur tient son smartphone à l'envers, rendant la séquence encore plus désopilante. En attendant, l'opération communication a visiblement bien fonctionné puisque le fameux compte TikTok compte déjà près de 6.000 abonnés en l'espace de quelques heures.