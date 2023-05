Qui était Roland Garros, celui qui a donné son nom au mythique tournoi de tennis ?

Roland Garros, une identité qui va être très souvent prononcée ces prochains jours. Le célèbre tournoi de tennis qui porte ce nom a débuté ce lundi avec les qualifications et doit se terminer le 11 juin, avec la finale du simple messieurs. Et pourtant, ce Français né le 6 octobre 1888 à La Réunion, n'a pas eu beaucoup de liens avec le tennis... En réalité, si les Internationaux de France se nomment ainsi, c'est avant tout un hommage à celui qui était aviateur, et qui est devenu un héros de l'armée française.

Roland Garros en 1913.

La naissance d'une passion pour l'aviation

Le site officiel du tournoi relate la vie de ce Français qui, atteint d'une pneumonie dans sa jeunesse, a pratiqué plusieurs sports comme le cyclisme ou le rugby... mais pas le tennis. Diplômé d'HEC, Roland Garros crée une concession automobile à Paris à l'âge de 21 ans, et assiste à son premier meeting aérien près de Reims, en 1909. C'est le début d'une passion entre lui et le monde de l'aviation.

Roland Garros est un débrouillard : il décide de s'acheter un appareil et d'apprendre à voler tout seul. Il participe même aux cérémonies du 14 juillet 1910 à Cholet, avant même d'obtenir son brevet de pilote aviateur ! Le 6 septembre 1911, l'aviateur dépasse un premier record d'altitude, 3.910 mètres. Il enchaîne les performances lors de courses et de meetings aériens, et devient rapidement célèbre. Trois ans plus tard, le 23 septembre 1913, il relie Saint-Raphaël dans le sud de la France à Bizerte en Tunisie. La toute première traversée aérienne de la Méditerranée, longue de 780 kilomètres et réalisée en huit heures malgré quelques pannes. Une prouesse.

Des exploits pendant la Première Guerre mondiale

Puis vient la Première Guerre mondiale (1914-1918). Alors sous-lieutenant, Roland Garros partage son talent d'aviateur et va ajouter une mitrailleuse à son appareil. Les débuts du pilote sont prodigieux : il détruit trois avions allemands en deux semaines, avant d'être touché au-dessus de la Belgique et d'être fait prisonnier. L'armée allemande récupère alors son invention.

Roland Garros parvient à s'échapper trois ans plus tard, mais entretemps, il développe une myopie qui le contraint à s'équiper de lunettes pour continuer à piloter. Reparti sur le front dans les airs, il abat un quatrième avion allemand avant finalement de céder le 5 octobre 1918 au-dessus des Ardennes, et d'y laisser la vie.

Son nom donné à un stade de tennis

Dix ans après sa mort, en 1928, la Fédération française de tennis (FFT) décide de donner son nom à un stade situé près du bois de Boulogne, et où l'équipe de France de Coupe Davis - composée alors des quatre Mousquetaires - devait défendre son titre face aux États-Unis. Alors, pourquoi avoir spécifiquement choisi le nom de Roland Garros, lui qui n'a eu quasiment aucun lien avec ce sport ?

Tout simplement parce que le célèbre aviateur a suivi ses études à HEC aux côtés d'Émile Lesueur, devenu président du Stade français et avec qui il entretenait d'excellentes relations. En 1927, Émile Lesueur a exigé que le nom du pilote soit donné à ce stade devenu mythique.

Le toit du court central rappelle les ailes d'un avion.

Aujourd'hui, la FFT continue de rendre hommage à Roland Garros, que ce soit par la forme du toit du court central qui rappelle les ailes d'un avion, ou encore l'inscription de son leitmotiv, "la victoire appartient aux plus opiniâtres", sur les parois du court. De quoi lier définitivement l'aviateur au tennis.