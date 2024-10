Qui est Florian Grill, le président reconduit à la Fédération Française de Rugby ?

Largement réélu à son poste de président de la Fédération française de rugby (FFR) samedi, Florian Grill, longtemps un opposant historique de son prédécesseur Bernard Laporte, a su se faire un nom en cherchant à incarner le changement au sein d'une fédération toujours malmenée par les affaires.

Un parcours atypique

Après près d'un an de mandat mené dans une certaine sérénité, l'homme de 59 ans, alors peu connu du grand public, est devenu brusquement l'été dernier une figure du rugby français, ébranlé par des drames et affaires, de l'inculpation des joueurs du XV de France Oscar Jegou et Hugo Auradou pour viol aggravé en Argentine à la disparition par noyade du jeune international U18 Medhi Narjissi.

"Il n'y a que sa mère qui le connaît": c'est de cette phrase lapidaire que Laporte, à la riche carrière de joueur, entraîneur puis sélectionneur du XV de France, avait écarté en 2019 d'un revers de main la candidature de Florian Grill, alors tête de liste de l'opposition.

Natif de Paris et diplômé d'HEC, celui qui a finalement perdu l'élection de 2020 face à +Bernie+, n'a en effet pas le CV ni la notoriété de ses colistiers de l'époque, comme Serge Blanco, Jean-Claude Skrela, Fabien Pelous ou Jean-Marc Lhermet, tous des anciens joueurs internationaux.

Il n'est pourtant pas étranger au monde du rugby. Joueur amateur à la carrure solide - "Je suis un seconde ligne, je ne suis pas du genre à contourner les obstacles ou à me cacher derrière mon petit doigt", aime-t-il répéter -, Grill, passé par le Paris Université Club, a fait toutes ses classes dans le rugby francilien.

Fondateur de CoSpirit Groupe, une agence de conseil média qui emploie 250 personnes, il revient au rugby après l'inscription d'un de ses fils à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Grill y devient éducateur, avant d'en prendre la présidence de 2009 à 2012.

>> LIRE AUSSI - Rugby : Florian Grill réélu président de la Fédération française

Une vision moderne du rugby

En 2016, il est candidat pour la première fois aux élections fédérales sur la liste du sortant Pierre Camou. Ce dernier est largement battu par Laporte, qui prend la présidence, mais Grill intègre le comité directeur. Il occupe également de 2017 à 2023 la tête de la nouvellement créée Ligue régionale d'Ile-de-France.

A sa tête, il promeut notamment le développement du rugby à 5, où la pratique du toucher plutôt que du plaquage permet d'être plus inclusif et d'accueillir de nouveaux publics. Un combat régulièrement mis en avant par Grill, qui veut aussi s'appuyer sur le succès du tournoi olympique de rugby à VII, discipline "moins hermétique" que le rugby à XV selon lui.

Un défi de taille

"On n'est pas vraiment un sport mondial, on n'existe vraiment dans une douzaine de nations", martèle Grill, qui n'a pas évolué dans les bastions habituels du rugby dans le sud-ouest de la France.

Pas découragé par ses différents échecs à la FFR, l'opiniâtre Grill ferraille régulièrement avec Laporte. "J'ai voté 80% des décisions", se défend-il. "Par contre, j'avais des vraies douleurs et des vrais refus sur 20 % des décisions, dont certaines qui relèvent notamment des finances, de l'éthique. Et sur lesquelles j'ai eu le mérite de me lever pour dire non."

L'opposant méconnu prend du galon après l'éviction de Laporte, condamné en première instance pour corruption et forcé à la démission après une intense pression de la ministre des sports de l'époque, Amélie Oudéa-Castéra, décrite comme proche de Florian Grill par ses critiques.

En juin 2023, après une campagne passée à couvrir le territoire, Florian Grill est élu président de la FFR pour achever le mandat de Laporte, avec comme objectif de redresser une fédération endettée, et de redorer son image après les affaires ayant rattrapé son prédécesseur. Une tâche ingrate et discrète, digne d'un seconde ligne.