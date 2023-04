Qu'est-ce que l'Union des clubs européens qui entend allier les petites équipes de football en Europe ?

Une nouvelle organisation, l'Union des clubs européens (UEC), s'est invitée lundi dans le paysage du football européen pour représenter "les petites et moyennes" formations professionnelles et peser face aux grands clubs, qui concentrent argent et trophées. Lancée à Bruxelles où elle aura son siège, l'UEC entend "donner une voix" aux quelque 1.400 clubs qui ne sont pas représentés dans l'actuelle gouvernance du football continental, faute de disputer l'une des trois compétitions européennes, a expliqué l'un de ses représentants, le spécialiste du marketing sportif William Martucci.

Cette nouvelle structure aux contours flous, qui n'a encore ni équipe dirigeante ni statuts, revendique l'inscription d'une quarantaine de clubs de 25 pays lors de sa présentation, dont les patrons de Crystal Palace (Premier League), la Royale Union Saint-Gilloise (première division belge) et le Lokomotiva Zagreb (première division croate).

>> LIRE AUSSI - Cris racistes envers Lukaku : 171 supporters de la Juventus interdits de stade selon la préfecture de Turin

"Partenaire social"

L'UEC, loin de lancer une fronde comparable à la tentative avortée de Super Ligue par douze clubs d'élite au printemps 2021, se présente en "partenaire social" des organisations de joueurs et de supporters et en "complément" de la puissante Association européenne des clubs (ECA), seul interlocuteur officiel de l'UEFA jusqu'à présent. Il ne s'agit "pas de remplacer l'ECA, mais d'apporter un contrepoids à l'influence qu'ont les gros clubs, à travers l'ECA", sur la gestion et les finances du football européen, a assuré la spécialiste de droit du sport Katarina Pijetlovic en présentant la structure.

Ni l'UEFA ni l'ECA n'ont souhaité commenter l'arrivée de ce nouvel acteur du football, alors que les deux structures cogèrent les lucratives compétitions européennes de clubs. L'ECA, née en 2008 et qui compte désormais plus de 300 formations membres, dispose de surcroît d'un accord avec la Fifa, portant à la fois sur le calendrier international et les dédommagements aux clubs qui libèrent leurs internationaux.