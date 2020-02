PSG : Tuchel assure ne pas être "en colère" contre Mbappé après son geste d'humeur

Il joue l'apaisement. L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel est revenu lundi en conférence de presse sur le geste d'humeur de Kylian Mbappé, agacé d'avoir été remplacé lors du succès contre Montpellier (5-0) samedi, une chose "qui arrive" dans une saison.

"Je dois prendre des décisions"

"C'est mon métier et je dois prendre des décisions", a commenté l'ancien footballeur allemand. "Je ne suis pas en colère [contre Mbappé], il y a des moments où la relation entraîneur-joueur est plus facile, et d'autres où l'on n'a pas le même avis, c'est absolument normal", a-t-il ajouté au micro d'Europe 1.

Explication de texte entre #Tuchel et #Mbappe après la sortie de l'attaquant français, qui ne semble pas content de sortir, Tuchel le retient d'ailleurs de rentrer au vestiaire. #PSGMHSC@Europe1#Europe1pic.twitter.com/bJlfT17WOP — Julien Froment (@JulienFroment) February 1, 2020

"Je sais que c'est dur à accepter pour quelques joueurs, mais ce sont des choses sportives, qu'ils peuvent comprendre."

Autre événement extrasportif du week-end, l'anniversaire de la superstar Neymar, fêté dans un club branché de la capitale dimanche soir, sans Mbappé. "Je protège toujours mes joueurs, j'adore ce groupe. Avec cette fête, j'accepte que c'est un peu difficile de les protéger, mais le contexte ne se limite pas à 'noir ou blanc'. Ce n'est pas la meilleure façon de préparer un match, mais ce n'est pas la pire chose qui peut nous arriver non plus. C'est dommage, car on donne des choses pour que l'on parle mal de nous. On doit s'adapter, mais je ne vais pas laisser un joueur sur le banc parce qu'il a pris part à une fête", a expliqué Tuchel.