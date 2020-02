Anniversaire de Neymar : une soirée plus sobre qu'avant, mais qui ne plait pas à Tuchel

2020 sera l'année du blanc pour Neymar. Après le rouge au Pavillon Gabriel l'an dernier, le joueur du Paris Saint-Germain a choisi cette couleur pour le thème de sa soirée d'anniversaire dimanche. Trois jours avant la date officielle de ses 28 ans, le 5 février, la star brésilienne convie famille et amis dans le 16e arrondissement de Paris, tout près du Palais de Tokyo, pour célébrer cette année supplémentaire. Mais contrairement aux deux premières éditions, la fête s'annonce plus sobre, comme le confirme dans l'émission "Europe 1 Sport" la chroniqueuse et spécialiste du football brésilien Isabela Pagliari, invitée à cette soirée.

"C'est un anniversaire plus discret", confirme la journaliste d'Esporte Interativo, au Brésil. Par le passé, "c'était un gros événement avec plein d'invités et d'artistes", mais cette fois, "Neymar a voulu une fête un peu plus discrète". "C'est vrai que beaucoup de personnes vont venir du Bresil pour l'occasion", explique-t-elle. Certains de ses amis étaient d'ailleurs présents au Parc des Princes samedi pour assister à la large victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier (5-0). "Mais ce n'est pas l'anniversaire bling-bling des dernières années." Mais cela ne veut pas dire que rien ne sortira de ce club parisien choisit par la star du PSG. "Quand on parle de Neymar, ce n'est jamais discret", affirme Isabela Pagliari. "Mais ce sera tout de même plus discret que par le passé."

Tuchel affiche son mécontentement

La soirée devrait démarrer sur les coups de 20 heures. Mais malgré cette touche de sobriété, elle n'est pas du gout de tout le monde au club. Car les matches s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain, qui se déplace à Nantes des mardi (21h05) en championnat. "Il avait choisi la date avant" de connaitre la date de cette rencontre, tente de défendre Isabela Pagliari. Une défense qui ne convainc pas l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel, invité comme le reste de l'équipe à la soirée, et qui a fait savoir sa position samedi soir en conférence de presse. "La 'Party' de Ney, c'est une distraction, c'est clair", a-t-il commencé à dire. "La sortie sortie de Kylian Mbappé", furieux de quitter le terrain, "ou l'anniversaire de Ney, ce sont des distractions parce que ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux. On peut avoir l'image que nous ne sommes pas professionnels."

Un tacle qui n’empêchera pas la star brésilienne de célébrer comme il se doit son 28e anniversaire, car comme le dit Isabela Pagliari : "pour Neymar, c'est très important de fêter son anniversaire, d'être à coté de ses amis et de sa famille, cela compte pour lui".