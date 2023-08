PSG - RC Lens : avec le doublé de Kylian Mbappé, le club parisien lance enfin sa saison

Kylian Mbappé était en grande forme pour sa première titularisation cette saison. L'attaquant parisien offre au PSG un doublé face à Lens, et a mené le club à une victoire 3-1. Le Paris Saint-Germain peut dorénavant se vanter d'avoir enfin lancé sa saison, pour la troisième journée de Ligue 1. Un joli succès car c'est l'ensemble de l'équipe parisienne qui a été très solide ce samedi soir, à l'image des milieux de terrain : la recrue Manuel Ugarte ou encore Warren Zaïre-Emery, tout juste 17 ans, ont ravi le Parc des Princes.

Performance XXL

Et la performance globale du PSG a enchanté l'entraîneur du club, Luis Enrique. "Ce que j'ai le plus aimé, c'est l'audace des joueurs, notamment lorsque Lens nous mettait sous pression. Je considère que c'est définitivement l'une des meilleures équipes du championnat. C'était un match de Ligue des Champions. Mes joueurs ont été très courageux et face à une bonne défense, nous avons eu beaucoup d'occasions. Je dédie surtout cette victoire à nos supporters", a-t-il déclaré à l'issue du match.

Côté RC Lens, le début de saison est un cauchemar avec deux défaites et un match nul. Pour Paris, c'est une première victoire en Ligue 1, accompagnée d'une performance XXL de Kylian Mbappé. De retour devant ses supporters, son doublé lance définitivement le PSG version Luis Enrique. Reste désormais à savoir si l'entraîneur espagnol sera accompagné ou non du numéro sept, dont l'avenir reste flou à quatre jours de la fin du mercato.