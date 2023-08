PSG - Lens : une affiche de Ligue 1 aux allures de Ligue des champions

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Lens au Parc des Princes. Le champion contre le vice-champion de France. Une affiche aux airs de Ligue des champions avec un enjeu commun aux deux formations : lancer enfin sa saison. Car aucune victoire n'a été inscrite au compteur pour les deux équipes après deux journées de Ligue 1.

Une petite anomalie pour l'entraîneur parisien Luis Enrique. Le bilan comptable ne reflète pas le niveau de Lens, équipe qu'il admire. "Ils n'ont pas très bien débuté la saison non plus, mais ça reste l'une des meilleures équipes de Ligue 1", considère l'entraîneur parisien.

"Match charnière"

"J'aime beaucoup la manière dont ils travaillent en attaque et en défense. J'aime beaucoup leur entraîneur. Je considère ce match comme un match de Ligue des champions. Il y aura beaucoup de rythme et beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont besoin de points. Ce sera un match charnière évidemment, et j'espère que nous irons chercher notre première victoire devant nos supporters, mais ce sera difficile", appréhende Luis Enrique. Un choc au sommet à prévoir entre les deux seuls clubs français qualifiés pour la Ligue des champions. La prestation des deux équipes sera scrutée de près.

Tout comme celle, évidemment, de Kylian Mbappé, annoncé titulaire pour son retour au Parc des Princes. À cinq jours de la fin du mercato, le flou entoure encore l'avenir du Français au PSG. Ce soir, Mbappé jouera peut-être son dernier match à Paris, ou bien le premier d'une nouvelle saison dans la capitale.