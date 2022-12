PSG : que pensent les supporters du retour à l'entraînement de Mbappé, Messi et Neymar ?

Moins de dix jours après la Coupe du monde au Qatar, les joueurs retrouvent leur club respectif. C'est le cas au Paris Saint-Germain où vont se retrouver Neymar mais surtout Kylian Mbappé et Lionel Messi avec son nouveau statut de champion du monde. Ce dernier devrait être de retour début janvier. Une question se pose : comment va se passer la cohabitation entre ces trois joueurs ? Europe 1 est allée poser la question aux supporters du club parisien.

"Mbappé va revenir encore plus fort"

S'il y a des tensions, ce sera entre deux hommes d'après Pedro, Messi et Mbappé. Ce supporter craint même que la brouille contamine tout le vestiaire. "J'ai peur que cela scinde vraiment le groupe en deux. Forcément, il y a le côté un peu plus français et celui plus argentin. Par le passé, on sait très bien que lorsqu'un vestiaire n'est pas maintenu, ça dérape très vite. Au Paris Saint-Germain, on sait comment cela se passe", déclare-t-il.

Pour éviter cela, il faudra oublier les images d'Emiliano Martinez qui chambre l'attaquant français avec une poupée et la non réaction de Messi. Pour Ismaïl, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. "Je pense qu'ils vont mettre de côté tout ceci pour le club. Franchement, je ne pense pas que ça va impacter la saison et pour moi Mbappé va revenir encore plus fort qu'en début de saison", souligne le supporter. Des performances pour la star française, conditionnée à celles de Messi.

Pour Matthias, l'entente sera bonne entre les deux joueurs à une condition : "Je pense que ce sera encore meilleur. Il faudra juste régler les soucis entre Messi et Mbappé s'il y en a mais pour moi ça va le faire". De quoi miser sur une belle fin de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Prochain match pour le PSG, mercredi soir au Parc des Princes face à Strasbourg. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures et la rencontre sera à suivre avec Europe 1 Sport.