PSG-OM : « on ne va pas au Parc des Princes en tant que visiteurs »

Un combat de titans, L'OM affronte le PSG, pour terminer la onzième journée de Ligue 1. Pour les Parisiens, leaders de la compétition pour l'instant, le climat est délétère avec les rumeurs de départ de Kylian Mbappé. Les Marseillais sont en pleine confiance après deux victoires consécutives en Ligue des champions.

"Aucune pression à avoir"

Le Mistral souffle dans le dos de l'OM en ce moment. Le début de saison est très réussi en ligue 1 pour le club marseillais, une qualification est toujours possible en Ligue des champions. L'effectif de l'équipe est complet. Le milieu international Mattéo Guendouzi est gonflé à bloc : "Ça va être un match très important pour nous, pour le club, pour les supporteurs. J'espère que ça se passera bien pour nous", déclare-t-il au micro d'Europe 1.

Depuis que le Qatar a racheté le PSG, le classique est très déséquilibré. L'OM n'a gagné que deux fois sur plus de vingt face à face. Néanmoins, l'écart semble se resserrer. Lors de la saison précédente, Paris ne l'avait emporté que 2-1 au Parc. "Il faut être ambitieux", martèle le meneur de jeu marseillais, Amine Harit. "On ne va pas aller au Parc des Princes en tant que visiteurs. On va aller là-bas pour faire un résultat, c'est clair. Mais il n'y a aucune pression à avoir", poursuit-il.

"Enormément de passion autour du match"

Le dernier conseil pour les Marseillais est signé du Ballon d'Or Jean-Pierre Papin, titulaire de six victoires pour l'OM face aux Parisiens. "Il y a énormément de passion autour de ce match. C'est un match qu'on vit avec ses tripes. Et quelquefois, ça dépasse un peu le seuil de la gentillesse..", analyse-t-il pour Europe 1.

En revanche, les incidents ne sont pas à craindre en tribunes. Les supporteurs Marseillais ont été interdits de déplacement dans la capitale.