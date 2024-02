PSG-Lille : Kylian Mbappé, blessé à la cheville en Coupe de France contre Brest, au centre de toutes les attentions

Kylian Mbappé est vraiment un joueur à part. Mercredi soir, le footballeur, originaire de Bondy, a été fauché par le Brestois Lilian Brassier, qui a été expulsé dans la foulée, en huitième de finale de la Coupe de France. Lors de ce choc, la cheville de la star parisienne laisse craindre le pire. Finalement, le numéro 7 s'est relevé et est resté sur la pelouse du Parc des Princes jusqu'au coup de sifflet final.

Le PSG ne devrait pas prendre de risque avec Mbappé

Après avoir passé des examens à Poissy, qui se sont révélés rassurants, le staff médical a tout fait pour aider Kylian Mbappé à récupérer. Résultat, l'entraîneur espagnol, Luis Enrique, a pu annoncer une bonne nouvelle pour tous les supporters parisiens. "Oui, Kylian sera présent pour le match. Il sera prêt à jouer. Il ne s'est pas entrainé hier parce que nous ne voulions pas qu'il prenne des risques, il s'est entrainé en salle", explique-t-il.

Une récupération à vitesse grand V pour la star parisienne qui est vue d'un bon œil par le docteur Alain Simon, ancien médecin du PSG. Pour lui, Kylian Mbappé est un jeune homme de 25 ans avec un corps d'athlète, capable d'encaisser des chocs. "C'est rassurant. On peut s'étirer un ligament et du moment que ce n'est pas déchiré, on récupère très vite. C'est un hématome, on fait des soins, on draine et ça guérit !", s'exclame l'ancien médecin.

Un autre joueur parisien avait impressionné par sa capacité de récupération. Le coéquipier en sélection et en club de Kylian Mbappé, Warren Zaïre Emery, s'était blessé à la cheville face à Gibraltar. Une blessure qui aurait dû le tenir éloigné des terrains pour une durée de deux mois, le jeune milieu parisien n'avait mis que 21 jours avant de revenir sur les pelouses de Ligue 1.

Mais malgré sa récupération, le staff du PSG ne devrait pas prendre de risque avec sa star, surtout à quatre jours d'un huitième de finale de Ligue des Champions, contre la Real Sociedad. L'homme aux 30 buts déjà inscrits cette saison pourrait rester ce soir une grande partie de la rencontre sur le banc.