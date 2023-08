Équipe de France féminine, Mondial 2024, Euro 2026... Les ambitions de la FFF pour le futsal

Un ballon plus petit qu'au football, des cages plus étroites et une pratique en intérieur. Le futsal continue son boom et est devenu le sport le plus pratiqué dans les collèges et les lycées. La Fédération française de football (FFF) ambitionne d'en faire une discipline de premier plan.

Avec 200.000 jeunes licenciés, la FFF se devait de réagir. "La Fédération a vocation à être attentive aux évolutions de la société", explique le président Philippe Diallo. "On est venu présenter un plan de développement qui doit prendre en compte ces évolutions. C'est une demande des garçons comme des filles de pratiquer cette discipline du futsal qui est extrêmement spectaculaire, qui va nous permettre d'offrir une pratique qui semble vraiment les intéresser au plus haut point."

La France organisatrice de l'Euro 2026 ?

Devenu la deuxième priorité de la fédération derrière le développement du football féminin, la première équipe de France féminine de futsal va naturellement voir le jour au mois de septembre. Côté garçons, les Bleus visent une première qualification pour une Coupe du monde en 2024 et la Fédération espère l'organisation de l'Euro 2026 pour offrir une vitrine au futsal. "L'enjeu majeur, c'est l'Euro 2026", assure Raphaël Reynaud, sélectionneur de l'équipe de France. "Le futsal, c'est un sport mondial et organiser une grande compétition nous permettrait d'avoir une grande visibilité au niveau mondial et justement nous faire franchir un cap."

Avec 38.000 joueurs en 2023 et une hausse constante de ce chiffre depuis dix ans, le futsal veut s'inscrire dans la durée mais a beaucoup de chemin à faire pour rattraper son grand frère, qui compte plus de deux millions de licenciés.