PSG-Dortmund : «On va gagner», les Parisiens prêts pour le choc au Parc des Princes

Les Parisiens qui se sont inclinés 1 à 0 en Allemagne il y a moins d’une semaine, devront s’imposer par deux buts d’écart ce mardi pour espérer atteindre la finale de la Ligue des champions. Pour porter cette équipe parisienne, le parc promet d'être plein et incandescent. Malgré la défaite au match aller, les Parisiens affichent leur confiance, à l'image de leur entraîneur Luis Enrique, présent lundi en conférence de presse. "On va gagner. C'est la seule phrase que je connais en français et comme elle me plaît, je pense toujours que l'on va gagner", a-t-il assuré.

"Un grand adversaire"

Si Dortmund s’est largement imposé face à Augsbourg 5 buts à 1 le week-end dernier, les joueurs du PSG, eux, n’ont pas joué championnat et ont pu préparer avec sérieux ce choc. Le capitaine parisien Marquinhos s’attend à une rencontre indécise. "C'est un grand adversaire. Je suis sûr que cela va être un match très dur et très difficile. On va se focaliser sur les détails et faire le meilleur match possible."

Et les grands anciens du club parisien sont pour leur part sereins. La légende Rai assure en exclusivité sur Europe 1 que le PSG va se qualifier. "Le PSG est pour moi le favori. Non seulement parce que je crois qu'ils ont la meilleure équipe. Mbappé, Dembélé... Il y a plus de technique. Pour moi, c'est un gros favori et il doit passer en finale." Pour atteindre Wembley, le PSG va devoir réaliser un match d’anthologie comme en quart de finale à Barcelone.