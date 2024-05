PSG-Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale retour de Ligue des champions ?

Le PSG va-t-il rallier la finale de la Ligue des champions ? C'est ce mardi soir que Kylian Mbappé et ses partenaires vont disputer leur demi-finale retour contre le Borussia Dortmund, une semaine après leur courte défaite sur la pelouse des joueurs allemands (1-0). Un match historique pour les Parisiens, qui ont l'occasion, en cas de succès, de se hisser en finale quatre ans après l'édition particulière de 2020.

Il s'agira du dernier match de la superstar Kylian Mbappé, en Ligue des champions chez lui au Parc des Princes, là où il a si souvent brillé par le passé. Les fans du PSG compteront sur leur attaquant vedette pour renverser le Borussia Dortmund. Pour ce faire, les hommes du coach Luis Enrique doivent soit l'emporter avec plus de deux buts d'écart, soit marquer un but de plus que les Allemands et s'imposer aux tirs au but.

Des soirées foot dès 19 heures

Pour ne pas rater cette rencontre qui s'annonce historique, les téléspectateurs ont le choix entre deux diffuseurs officiels. D'abord, le groupe Canal+ propose une grande soirée dès 19 heures, uniquement sur Canal+ Foot (et non plus sur Canal+ comme au match aller), avec Jour de foot présenté par Éric Besnard, suivi à partir de 19h50 du Canal Champions Club autour d'Hervé Mathoux. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21 heures, et un débrief du match est programmé dans la foulée.

En parallèle, RMC Sport 1 diffuse dès 19 heures pour les abonnés l'émission Champions Zone, avec Jean-Baptiste Boursier, puis la rencontre tant attendue avant, là aussi, une analyse de cette demi-finale retour jusqu'à 23h30.

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund Coup d'envoi : 21 heures. Diffuseurs : Canal+ Foot et RMC Sport 1

La finale se déroulera dans le mythique stade de Wembley de Londres, le 1ᵉʳ juin prochain.