PSG-Dortmund : «On est capable de le faire», les supporters parisiens impatients et confiants

Après leur demi-finale aller perdue à Dortmund, le Paris Saint-Germain a rendez-vous ce mardi dans son antre. C'est la première fois que le PSG jouera en demi-finale de Ligue des champions devant son public depuis 29 ans. L’attente est donc énorme. Christophe, qui tient un bar aux abords du Parc des Princes, est impatient. "Tout le monde est chaud patate. Je pense que tous les supporters de Paris attendent un grand exploit de Paris", assure-t-il. "1-0, ce n'est pas insurmontable. On est capable de faire."

Les supporters sont confiants à l’image d’Anatole qui compte beaucoup sur la star du PSG, Kylian Mbappé. "Je suis Camerounais d'origine comme Kylian. C'est le boss, c'est la star, c'est un artiste qui va qualifier le PSG pour se qualifier."

"Saisir la teneur de l'événement"

Une chose est sûre, il faudra mieux jouer qu’au match aller, mais Paris en est capable, assure pour sa part Adrien. "J'espère que les joueurs parisiens vont saisir la teneur de l'événement et jouer trois fois plus fort qu'à l'aller." Sa prédiction : "une qualification de Paris dans les prolongations sur un but éclair de Mbappé."

Pour tenter d'accéder à la finale qui se jouera à Wembley le 1ᵉʳ juin prochain, le PSG pourra compter sur son 12ᵉ homme. Le Collectif Ultra Paris assure en effet que son soutien sera sans faille, "le Parc des Princes sera un volcan et va terrifier notre adversaire", assure ses membres.