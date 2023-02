PSG-Bayern : un match difficile pour des Parisiens en plein doute

Le PSG craint-il la venue du Bayern Munich ? Les deux équipes s'affronteront ce mardi soir en huitièmes aller de la Ligue des champions à 21 heures. Kylian Mbappé blessé au début du mois à la cuisse gauche, a récupéré beaucoup plus vite que prévu. La star de 24 ans s’est entraînée normalement avec l’équipe parisienne lundi au Camp des Loges. On l’a vu sourire et afficher une belle complicité avec Neymar.

Verdict ce matin

Participera-t-il au match ce mardi soir ? La décision sera prise dans la matinée en lien avec le staff médical. Une chose est certaine, si la star vient au Parc ce soir, ce sera pour jouer affirme son entraîneur Christophe Galtier. "Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir ? S'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps ? Je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche."

Du côté du Bayern Munich, on croit depuis toujours à un coup de bluff. Les Munichois se sont préparés comme si Kylian Mbappé allait débuter la rencontre. Paris, qui peine depuis le début de l’année avec quatre revers, espère récupérer son meilleur buteur pour reconstituer le trio infernal : le champion du monde Messi, le brésilien Neymar et le redoutable français Mbappé, qui ont marqué au total 57 buts cette saison.