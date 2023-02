Ligue des champions : Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich

De retour de blessure plus tôt que prévu, l'attaquant star Kylian Mbappé figure dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, mardi. Victime le 1er février d'une lésion à la cuisse gauche, le N.7 du PSG devait initialement être absent trois semaines, mais il s'est entraîné dimanche et lundi. Guéri plus rapidement que prévu, Mbappé pourrait au moins entrer en jeu en cours de partie.

Au début de la séance d'entraînement ouverte aux médias lundi en fin de matinée, Mbappé a notamment participé à un "toro" avec Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi et Marquinhos, a constaté un journaliste de l'AFP.

Messi également dans le groupe

Interrogé sur la possibilité de voir Mbappé revenir plus tôt que prévu, l'entraîneur Christophe Galtier s'était d'abord montré pessimiste, samedi soir, après la défaite à Monaco (3-1): "Je ne le pense pas. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian". Absent samedi en Principauté, Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers, figure également dans le groupe, mais son retour avait été annoncé la semaine dernière par le club.

Avec aussi le Brésilien Neymar, le PSG devrait pouvoir compter sur sa "MNM" pour le match le plus important depuis le début de saison. Le défenseur international Presnel Kimpembe, absent pendant trois mois mais de retour pour les dix dernières minutes à Louis II, est également dans le groupe. Le PSG reste sur deux défaites, à Marseille en Coupe de France et à Monaco en Ligue 1. Le match retour se jouera le mercredi 8 mars à Munich.