Premier League - Boxing Day : Liverpool et Tottenham rigolent, Manchester City craque encore

Le Boxing Day a tenu toutes ses promesses ! La 19ème journée de Premier League, qui se tient traditionnellement le lendemain de Noël, a donné lieu à plusieurs matches spectaculaires. Liverpool a conforté sa place de leader en s'imposant contre Newcastle (4-0) et en profitant des déboires de Manchester City, défait par Leicester (2-1) et réduit à dix en fin de match.

Liverpool gagne toujours… Jürgen Klopp espérait finir l'année en beauté et c'est bien parti pour les Reds, qui n'ont fait qu'une bouchée des Magpies. Grâce à l'ancien défenseur de Lyon Dejan Lovren, un penalty de Mohamed Salah et puis des buts de Xerdan Shaqiri et de l'ex-Monégasque Fabinho, Liverpool termine la phase aller du championnat invaincu et peut rêver du titre de champion, 28 ans après son dernier sacre.

… City perd encore.Dynamique inverse du côté de Manchester City. Déjà battus lors de la dernière journée par Crystal Palace (3-2), les hommes de Pep Guardiola se sont de nouveau inclinés mercredi sur la pelouse de Leicester. Malgré l'ouverture du score de Bernardo Silva, les Citizens ont été malmenés par leurs adversaire de bout en bout. Des buts de Marc Albrighton et Ricardo Peireira ont finalement offert une victoire assez logique aux hommes de Claude Puel. À noter que City a terminé la rencontre à dix après l'expulsion en fin de match de Fabian Delph pour un tacle dangereux.

Tottenham en grande forme. Le carton du jour est pour Tottenham, qui a étrillé Bournemouth (5-0). Déjà auteurs du carton de la journée précédente (6-2 contre Everton), les Spurs se sont baladés dans le sillage de leur quatuor offensif : un doublé pour Son Heung-Min, et un but chacun pour Harry Kane, Lucas Moura et Christian Eriksen. Un succès qui permet à Tottenham de chiper la deuxième place aux Citizens, à six points de Liverpool.

Les Reds rouges de plaisir. La lune de miel entre Manchester United et son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjær continue. Après leur succès flamboyant contre Cardiff vendredi (5-1), les Red Devils ont enchaîné une deuxième victoire de rang, cette fois contre Huddersfield. Auteur de deux buts, Paul Pogba a été le grand artisan de cette victoire qui permet aux Mancuniens de remonter à la sixième place, à cinq points d'Arsenal et Chelsea qui comptent un match en moins.

En ouverture de la journée, Fulham et Wolverhampton se sont quittés sur un match nul (1-1). Romain Saiss a répondu à Ryan Sessegnon pour les buteurs. Dans les autres matches, Everton a mis Burnley au supplice (1-5), avec notamment un doublé de Lucas Digne, tandis que Crystal Palace et Cardiff se sont séparés sur un match nul et vierge.