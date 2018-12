Football : pas de répit en Angleterre avec un Boxing day qui pourrait profiter à Liverpool

Pour les amateurs de football, Noël continue. Comme chaque année depuis plus de cent ans, le Championnat anglais ne prend pas de vacances et se poursuit à un rythme effréné - trois matches en une semaine -, qui commence mercredi avec le traditionnel Boxing day (littéralement "Jour des boîtes"), férié dans de nombreux pays anglo-saxons, du 26 décembre.

Liverpool sous pression. Très attendu en Premier League, le Boxing day électrise les Britanniques, sur et en dehors des pelouses. Alex Ferguson, le légendaire manager de Manchester United, a coutume de dire que le titre de champion se perd à cette période propices aux matches pièges dans des stades où l'affluence frôle les 100%. Liverpool est prévenu. Le leader du championnat, qui compte quatre points d'avance sur Manchester City, se prépare justement à une semaine de folie, avec la réception de Newcastle mercredi, avant d'enchaîner deux chocs contre Arsenal, samedi, et... à Manchester City dès le 3ème jour de l'année 2019. Mais ce ne sera pas plus facile pour le dauphin, qui commence cette même semaine avec un déplacement piège à Leicester.

L'histoire récente du Championnat d'Angleterre offre des statistiques mitigées qui donnent aux Reds à réfléchir : sur les dix derniers années, huit leaders à Noël ont été sacrés en fin de saison mais les deux échecs (2008-2009 et 2013-2014) sur la décennie sont à mettre au débit de... Liverpool, jamais sacré depuis le passage à la Premier League en 1990.

La renaissance de Manchester United ? Les projecteurs vont également être tournés vers Manchester United, actuellement sixième au classement, et son nouveau coach Ole Gunnar Solksjaer. Larges vainqueurs à Cardiff samedi (5-1), les Red Devils de Paul Pogba ont une excellente occasion de se rapprocher du quintet de tête avec trois rencontres contre Huddersfield, avant-dernier, Bournemouth et Newcastle. Plombés par un mauvais début de saison sous les ordres de José Mourinho, remercié avant les fêtes, Manchester United a désormais six mois pour redresser la barre et rattraper son retard de huit points sur Chelsea, 4ème et dernier qualifié pour la Ligue des champions.