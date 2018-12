Foot : Manchester United nomme Solskjaer comme entraîneur jusqu'à la fin de la saison

Manchester United a annoncé mercredi avoir nommé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2018/2019, au lendemain du renvoi du technicien portugais José Mourinho.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC