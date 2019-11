Pourquoi l'ex-rugbyman Daniel Herrero a-t-il toujours un bandana rouge ?

INTERVIEW

"Je ne l'ai plus quitté depuis une quarantaine d'années". Sur les terrains de rugby, à la télévision et parfois même, en privé : Daniel Herrero se passe rarement de son célèbre bandana rouge. L'ancien troisième ligne et entraîneur du Racing club de Toulon était l'invité de l'émission En Balade avec, sur Europe 1, avec Frédéric Taddei. Il est revenu sur cette habitude vestimentaire devenue marqueur d'identité.

"C'est un peu mon jardin secret. Mais bon l'idée de base, c'est le fait que j'ai développé assez tôt le gout de l'ailleurs, je l'ai assez au cœur", explique ce petit-fils d'immigrés espagnols. "Depuis très jeune, je vagabonde, ça me séduit. Je vais en Inde dans la période soixante-huitarde, aux Etats-Unis aussi, en Bolivie au lendemain de la du mort du "Che", énumère-t-il. Le bandana est donc avant tout le marqueur de ce tempérament de "vagabond", selon lui.

"C'est un narcissisme parfois régressif qui m'inquiète !"

"Je le mettais aussi sur les terrains de rugby, parce qu'il me tenait ma tignasse et qu'il me donnait une allure pas déplaisante. C'est un narcissisme parfois régressif qui m'inquiète !", plaisante également Daniel Herrero. "Je me suis aperçu que ça m'allait pas mal, au moins je le ressentais comme tel" Et ce féru de philosophie de conclure : "Avec ce comportement, je me sentais comme étant légitime de me comporter en liberté comme bon me semble. J'en ai fait une sorte de loi de vie".

