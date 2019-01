Patinage artistique : les Français James et Ciprès champions d'Europe en couples

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont remporté pour la première fois de leur carrière le titre de champions d'Europe de patinage artistique, jeudi à Minsk, en devançant les doubles tenants du titre, les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov. Avec un total de 225,66 points, James/Ciprés ont rélégué Tarasova/Morozov à 6,84 points (218,82), et deviennent ainsi les premiers Français à remporter ce titre continental en couple depuis le sacre d'Andrée et Pierre Brunet en 1932.

Les Mondiaux dans le viseur. Vanessa James et Morgan Ciprès, qui occupaient déjà la tête après le programme court patiné mercredi, disposent du meilleur programme libre cet hiver et ont résisté à la pression qui pesait sur leurs épaules en effectuant un passage sans erreur majeure.

Arrivé avec dans leurs valises trois succès internationaux dont la prestigieuse finale du Grand Prix début décembre à Vancouver et l'étiquette de favori, le couple tricolore était déjà médaillé de bronze mondial en 2018 et européen en 2017. En battant une nouvelle fois la paire russe, troisième à Vancouver pour la finale du Grand Prix, les Français renforcent leur statut de prétendants à l'or mondial, à Saitama dans huit semaines, où la concurrence sera renforcée du couple chinois Peng Chen et Jin Yang, et peut-être des vice-champions olympiques chinois Sui Wenjing et Han Cong.