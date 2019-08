L'ancien boxeur Jean-Claude Bouttier meurt à 74 ans

L'ancien boxeur Jean-Claude Bouttier est mort à l'âge de 74 ans, a annoncé son ami Charles Bietry, samedi.

Champion d'Europe puis consultant sur Canal+

"Jean-Claude Bouttier, vaincu par la maladie, nous a quittés aujourd'hui. Le boxeur s'était illustré par ses titres de champion d'Europe et ses combats mythiques contre Monzon. Le consultant avait avec talent fait vivre la boxe sur Canal+. L'ami nous laisse un immense vide", écrit Charles Bietry sur son compte Twitter.

Jean Claude Bouttier, vaincu par la maladie, nous a quittés aujourd’hui. Le boxeur s’était illustré par ses titres de champions d’Europe et ses combats mythiques contre Monzon. Le consultant avait avec talent fait vivre la boxe sur Canal +. L’ami nous laisse un immense vide. — Charles Bietry (@charlesbietry) 3 août 2019

Né près de Laval, Jean-Claude Bouttier était devenu champion de France en janvier 1971 avant de conquérir cinq mois plus tard le titre européen qu'il avait défendu avec succès à la fin de la même année.

Il avait affronté par deux fois Carlos Monzon pour le titre mondial. Contraint à l'abandon à la treizième reprise sur blessure la première fois, les deux hommes se sont retrouvés au stade Roland-Garros ensuite, le 29 septembre 1973. Monzon l'avait emporté aux points. Mais ces deux combats perdus avaient contribué à la grande popularité de Jean-Claude Bouttier qui était resté champion d'Europe jusqu'en mai 1974 et sa défaite face au Britannique Kevin Finnegan. Il avait mis un terme à sa carrière de boxeur quelques mois plus tard. À partir de 1980, il avait été consultant sur Canal+ pendant plus de 30 ans.